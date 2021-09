Lily Collins sposa il compagno Charlie McDowell. Legati dal 2019, i due sono convolati a nozze lo scorso 4 settembre, secondo quanto svelato dalla stessa attrice sui social.

La star di Emily in Paris si mostra in tutta la sua bellezza e felicità nelle prime foto dal matrimonio accanto al neo marito: “Non sono mai stata così felice”, scrive su Instagram. “Quello che è cominciato come una favola, ora è la mia realtà. Non sarò mai capace di dire a parole quanto straordinario sia stato questo weekend, ma “magico” è un buon punto da dove iniziare a descrivere ciò che abbiamo vissuto.”

Stando ai primi dettagli, la cerimonia si è svolta in forma privata, celebrata nella natura del Colorado, a Dunton Hot Springs, immersa nel verde della natura. L’abito di Lily Collins è un Ralph Lauren, un vestito nuziale in pizzo con un cappuccio che rimanda alla Biancaneve da lei interpretata nel film live-action con Julia Roberts. Insomma, un vero e proprio matrimonio da favola.

“Ho sposato la persona più bella, gentile e riflessiva che io abbia mai conosciuto. Ti amo”, ha rilanciato poi Charlie McDowell, condividendo gli scatti pubblicati dalla moglie. La coppia aveva annunciato il fidanzamento a novembre del 2020.

“Ho aspettato tutta la vita per incontrare te e non vedo l’ora di passare la nostra vita insieme…” aveva scritto Lily Collins per accompagnare le foto che immortalano la proposta di matrimonio. La coppia aveva iniziato a frequentarsi durante l’estate del 2019. In precedenza, l’attrice ha avuto una lunga relazione col collega di set Jamie Campbell Bower, conosciuto durante le riprese di Shadowhunters – Città di ossa.

Rivedremo la star nella seconda stagione della serie Netflix Emily in Paris, attualmente in produzione. Ecco una delle foto dal matrimonio con Lily Collins sposa; il resto si può trovare sul profilo Instagram della star.