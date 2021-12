Debutta Emily in Paris 2 su Netflix: dal 22 dicembre sono disponibili gli episodi della seconda stagione della serie con Lily Collins che segue le vicende di una giovane americana che si trasferisce nella capitale francese per lavoro. Ambientarsi per lei, in un paese dove non conosce una parola della lingua locale, è alquanto difficile. Però fa di tutto per riuscirci.

La serie ha diviso il pubblico; chi l’ha giudicata superficiale, chi un perfetto passatempo, la dramedy ideale da guardare senza troppe aspettative. Alla luce degli eventi accaduti nel finale della prima stagione, assisteremo al triangolo amoroso formato da Camille-Gabriel-Emily, che potrebbe diventare un quadrato con l’introduzione di una new entry. Tra le novità, Emily arriverà a Saint-Tropez per un nuovo impiego mentre continuerà ad immergersi sempre di più nello stile e nella cultura francese. Come abbiamo visto nel promo, la protagonista sarà poi raggiunta dalle amiche Mindy e Camille per passare qualche serata all’insegna del divertimento.

Decisa a convincere i suoi superiori di essere pronta a incarichi più importanti, Emily si iscrive a un corso di lingua dove conosce l’intrigante quanto irritante Alfie, un giovane inglese che le farà perdere letteralmente la testa.

Nel cast e personaggi di Emily in Paris 2 su Netflix ritroviamo: Lily Collins nel ruolo di Emily; Philippine Leroy-Beaulieu è Sylvie; Ashley Park è Mindy; Lucas Bravo è Gabriel; Samuel Arnold è Julien; Bruno Gouery interpreta Luc; Camille Razat nella parte di Camille; e William Abadie è Antoine.

New entry di stagione: Lucien Laviscount in un ruolo ricorrente di un personaggio di nome Alfie, un giovane sarcastico e affascinante, restio a conoscere il francese. instaurerà un rapporto particolare con Emily, destinato a sfociare in qualcosa di più; Jeremy O. Harris interpreta un iconico stilista di moda; Arnaud Binard avrà un ruolo da guest star nei panni di un proprietario di un famoso nightclub di Saint Tropez.