Il nuovo singolo dei Muse è Compliance ed è la seconda anticipazione del nuovo album dopo Won’t Stand Down. Con il singolo precedente la band di Matthew Bellamy ha sorpreso tutti per quell’inserto, nello special, di stravaganza metal degna del più violento headbanging. A questo giro i Muse rilanciano, e ci preparano all’avvento del nuovo singolo per il 17 marzo 2022.

Il nuovo singolo dei Muse viene annunciato con una riflessione del frontman contro il conformismo, argomento spesso snocciolato dalla band britannica da The 2nd Law (2012) a Simulation Theory (2018), mostrandoci un mondo distopico in cui grandi macchine e pochi potenti dominano il mondo creando una grande illusione.

Narrazioni, queste, che spesso hanno avvicinato i Muse al complottismo da parte di chi semplificava la loro virata tamarra dopo Absolution e The Resistance, ma che in realtà è un modo come un altro di un artista di sfuggire dalla realtà per liberare una visione più nichilista del mondo. Per questo nell’annuncio del nuovo singolo dei Muse troviamo una riflessione di Matt che, in un certo senso, riprende certi discorsi interrotti.

“Il conformismo riguarda la promessa di sicurezza e rassicurazione vendutaci da entità potenti durante i periodi di vulnerabilità. Bande, governi, demagoghi, algoritmi di social media e religioni ci seducono con falsità fuorvianti e favole confortanti. Vogliono che ci uniamo alla loro ristretta visione del mondo in cambio di obbedienza e chiudendo un occhio sulla nostra voce interiore di ragione e compassione. Hanno solo bisogno del nostro conformismo”.

Nei giorni scorsi i Muse hanno lanciato un teaser fantascientifico che lasciava presagire l’arrivo di un nuovo album. In effetti da Simulation Theory sono passati 4 anni, e quest’anno molti eroi del rock internazionale sono pronti a ritornare con nuove release. Nel teaser pubblicato 2 giorni fa un coro recitava: “The will of the people” su una musica sconosciuta. L’hype è ora alle stelle, parzialmente placato dall’annuncio di Compliance.

I Muse passeranno per l’Italia il 17 giugno 2022 con l’appuntamento al Firenze Rocks 2022, stesso giorno in cui saliranno sul palco i Placebo anch’essi con un nuovo album, Never Let Me Go. Il 17 marzo 2022 uscirà quindi il nuovo singolo dei Muse, e molti sperano che Compliance venga lanciato insieme alla data di uscita dell’attesissimo nuovo album della band britannica.