Arrivano i Muse a Firenze Rocks. Lo staff del festival della Visarno Arena ha appena annunciato che la band di Matt Bellamy sarà tra gli headliner dell’edizione 2022, appuntamento che riprende il ciclo interrotto nel 2020 a causa della pandemia del Covid-19.

I Muse a Firenze Rocks

L’appuntamento con i Muse a Firenze Rocks è programmato per il 17 giugno 2022, seconda serata della grande rassegna della Visarno Arena che ogni anno allieta l’estate fiorentina. Nelle scorse settimane lo staff ha annunciato lo slittamento delle date con i primi artisti riconfermati. Il 16 giugno 2022, infatti, sarà la volta di Green Day e Weezer.

Nel 2022 il Firenze Rocks sarà una tre giorni con primo appuntamento il 16 giugno e ultima serata il 19. Altri artisti precedentemente annunciati, come i Red Hot Chili Peppers, sono in attesa di conferma.

I biglietti per i Muse a Firenze Rocks saranno disponibili a partire dalle 10 del 9 giugno in anteprima tramite app Intesa San Paolo Reward, mentre l’acquisto ordinario sarà disponibile a partire dalle ore 11 dell’11 giugno 2021. Il 2022 si preannuncia ancora una volta come l’anno della totale riapertura dei concerti, una boccata d’ossigeno per artisti e lavoratori dello spettacolo messi in ginocchio dalla pandemia, che ha portato alla chiusura degli eventi per la gestione dell’emergenza.

I 20 anni di Origin Of Symmetry

Quest’anno i Muse festeggiano i primi 20 anni di Origin Of Symmetry (2001), il secondo album in studio uscito il 17 luglio 2001 e che decretò il successo internazionale della band britannica. Per l’occasione i Muse lanceranno l’edizione remix il 17 giugno 2021.

Attualmente non si hanno notizie su un nuovo album, ma non si esclude che entro il 2022 arrivino novità. L’ultimo disco dei Muse è Simulation Theory (2018) e recentemente il frontman ha concluso il suo progetto solista. Il concerto dei Muse a Firenze Rocks si unisce al rinnovamento della line up della venue alla Visarno Arena, con tanta attesa per i nuovi nomi.