Il nuovo singolo dei Muse rompe finalmente il silenzio assordante nel quale la band di Matt Bellamy si è chiusa dal 2018, anno in cui è uscito l’ottavo album Simulation Theory. Il gruppo britannico ha annunciato nelle ultime ore Won’t Stand Down con tanto di artwork e data di uscita, sui canali social.

Won’t Stand Down è il titolo del nuovo singolo dei Muse, e se facciamo memoria ci ricordiamo che lo stesso Matt Bellamy ci aveva regalato un’anteprima la scorsa settimana durante una live su Instagram. Il frontman, infatti, era andato in diretta mentre si trovava in auto con il figlio. Dall’autoradio arrivava un brano dal sapore vagamente heavy – un riffone con urla disumane – mentre il piccolo faceva headbanging. “Won’t Stand Down” era la frase che la voce ripeteva fino allo special.

Il nuovo singolo dei Muse sarà fuori lunedì 17 gennaio 2022 e potrebbe essere l’anticipazione del prossimo album della band britannica. Del seguito ideale di Simulation Theory sappiamo che Bellamy ha acquistato la chitarra usata da Jeff Buckley in Grace (1994), ma soprattutto che i Muse intendono ritornare alle origini.

Ancora, Matt Bellamy aveva rivelato a NME che la scrittura del nuovo album è stata fortemente influenzata dalle proteste del movimento Black Lives Matter. Per il momento non è dato sapere se la nuova release sarà fuori entro il 2022. In ogni caso, i Muse sbarcheranno in Italia il 17 giugno 2022 per partecipare a Firenze Rocks, esattamente un anno dopo la pubblicazione della versione remix di Origin Of Symmetry lanciata per festeggiare i primi 20 anni del secondo disco.

Com’è cambiato il mondo dei Muse dopo Simulation Theory (2018)? Il 17 gennaio lo sapremo con l’arrivo del nuovo singolo dei Muse Won’t Stand Down, primo inedito dopo Pressure e tra le novità più attese del 2022, a giudicare dal grande hype esploso tra i fan del terzetto britannico.