Ritornano i Placebo a Firenze Rocks. La band di Brian Molko salirà sul palco della Visarno Arena in occasione di una delle venue più importanti del Belpaese. L’annuncio è arrivato nell’ultima ora dai canali ufficiali dell’evento, con biglietti già disponibili.

I Placebo a Firenze Rocks

I Placebo ritornano a Firenze Rocks dopo la prima apparizione nel 2017, quando il 23 giugno salirono sullo stesso palco degli Aerosmith per la prima edizione del festival. A questo giro la band britannica suonerà nella giornata di venerdì 17 giugno, stessa data dei Muse di Matt Bellamy.

Sono disponibili i biglietti per l’intera giornata nella soluzione Posto Unico al prezzo di € 63,25. In alternativa è possibile acquistare il pacchetto VIP Rocks Party al prezzo di € 328,25. Chi acquista quest’ultima soluzione avrà diritto alle seguenti esclusive:

1 biglietto di posto unico in piedi con accesso ad un’ area privilegiata vicino al palco per vedere lo show

Parcheggio riservato (1 per ogni transazione di acquisto cumulativa di uno o più biglietti)

Party prima dello show con buffet in piedi dalle 17.00 alle 21.00 in una sala riservata presso la tribuna dell’ippodromo

Open Bar dalle 17.00 alle 22.30

Toilette riservata ai partecipanti al Party

Buono del valore di 30,00€ spendibile nei punti merchandising del Festival

Pass laminato ricordo

Il nuovo album dei Placebo

Il 2022 è l’anno del nuovo album dei Placebo, Never Let Me Go, che sarà fuori il 25 marzo 2022. L’album sarà l’ottava esperienza discografica della band di Brian Molko e Stefan Olsdal. Il disco è stato anticipato dai singoli Beautiful James, Surrounded By Spies e Try Better Next Time.

Never Let Me Go è la prima release dopo circa 9 anni di silenzio. L’ultimo album in studio è Loud Like Love (2013), un vuoto interrotto solamente dalla raccolta A Place For Us To Dream (2016) e dal singolo Jesus’ Son (2016). Oggi i Placebo ritornano a far musica, e lo fanno con un nuovo album e un tour. La tappa di Firenze non sarà l’unica nel Belpaese: la band britannica sarà anche a Mantova il 29 giugno 2022 e a Milano il 22 ottobre 2022.

Con la sempre più ricca headline del Firenze Rocks arrivano ulteriori conferme sulla riapertura della stagione dei concerti. Il festival, infatti, è stato posticipato ben due volte a causa del persistere dell’emergenza sanitaria.