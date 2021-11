Appena poche ore dall’annuncio del singolo Surrounded By Spies e a poche settimane dal lancio della prima anticipazione Beautiful James, ecco l’annuncio che tutti i fan aspettavano: il nuovo album dei Placebo è Never Let Me Go, e ha una copertina e una data.

Il silenzio dei Placebo

La band di Brian Molko ha letteralmente soffocato i follower con le novità che tutti aspettavano dopo Jesus’ Son, il singolo uscito nel 2019. Soprattutto, il silenzio discografico dei Placebo è tale dai tempi di Loud Like Love (2013), l’ultima prova in studio della band britannica. Da quell’ultima release dei Placebo si è sentito parlare poco, un silenzio rotto soltanto da rumor, indiscrezioni e finte notizie.

Oggi i Placebo si compongono essenzialmente da Brian Molko e Stefan Olsdal, entrambi cuore pulsante del progetto sin dagli esordi con Placebo (1996). A completare il power trio abbiamo visto Robert Schultzberg (dal 1995 al 1996), Steve Hewitt (dal 1996 al 2007) e Steve Forrest (dal 2007 al 2015), eppure con il singolo Beautiful James abbiamo ritrovato il discorso iniziato con Battle For The Sun (2009), disco che ha segnato la virata della band verso una linea più romantica e completa, con l’impiego dei sintetizzatori e del pianoforte quali elementi portanti degli arrangiamenti più melodici.

Never Let Me Go

Come fanno notare i fan, il titolo del nuovo album dei Placebo suona come un riferimento a Never Let Me Down di David Bowie, ma potrebbe anche essere un omaggio al romanzo di Kazuo Ishiguro o al singolo dei Florence And The Machine dall’album Ceremonials (2012).

Never Let Me Go sarà disponibile in pre-order a partire dal 9 novembre 2021. Per il momento la tracklist non è ancora stata resa nota. Ricordiamo che i Placebo sbarcheranno in Italia il prossimo anno con un’unica data a Mantova il 29 giugno. Di seguito l’annuncio dell’uscita del nuovo album dei Placebo con l’artwork ufficiale.