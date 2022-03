Sembra essere più diffuso di quanto si pensi il widget 4146 qui in Italia, al punto che l’aggiornamento richiesto da alcune ore a questa parte potrebbe creare molti grattacapi. In passato, sul nostro magazine, abbiamo parlato di widget in contesti assolutamente differenti, come forse ricorderete attraverso uno degli articoli a tema, mentre oggi 10 marzo dobbiamo concentrarci su questo “prodotto” specifico. Cerchiamo di capire di cosa si parli, in modo da contestualizzare il tutto, auspicando al contempo che si possa arrivare ad una soluzione in tempi ristretti.

Aggiornamento per il widget 4146 che al momento non funziona

In primo luogo, a cosa serve il widget 4146? Si tratta di uno strumento sempre più popolare ed utilizzato nel nostro Paese. Viene concepito prevalentemente per effettuare chiamate aziendali. Il prodotto ha un discreto successo, in quanto consente di anteporre automaticamente il 4146 davanti al numero. Al momento non si hanno molte informazioni sulla natura del problema, motivo per il quale non è certo neppure che si tratti di un vero e proprio aggiornamento da installare. Non escludo che il tutto possa rifarsi ad un errore generico che dovrà essere risolto nelle prossime ore.

Solo ipotesi per ora, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali utili per chiarire il tutto. Vi faremo sapere appena ci saranno ulteriori dettagli in merito. Il widget 4146 consente di effettuare chiamate senza dover ascoltare il messaggio automatico del proprio operatore, che parte dopo pochissimi istanti. Insomma, è pratico ed è stato pensato per utilizzare con maggiore scioltezza il proprio smartphone, procedendo con le chiamate senza particolari intoppi.

Anche voi avete riscontrato problemi con il widget 4146? Fateci sapere se il sistema annunci anche a voi un aggiornamento per colpa del quale il servizio non funziona da alcune ore a questa parte in Italia.