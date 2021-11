Big G ha introdotto un nuovo widget Ricordi in Google Foto. L’aggiornamento dell’applicazione di Google alla versione 5.65 ha, per l’appunto, introdotto il nuovo design per il widget Ricordi: per poterlo utilizzare non serve fare altro che tenere premuta la schermata principale per qualche istante, scrutando il widget di Google Foto e trascinandolo all’interno di un qualsiasi spazio libero della home screen (a patto che sia grande abbastanza per contenerlo, come per tutti gli altri widget). Fatto questo, una nuova finestra consentirà di scegliere uno tra i nuovi design del widget Ricordi tra tutti quelli messi adesso a disposizione.

I widget possono anche essere ridimensionati a proprio gusto (rendendoli più piccoli o più grandi, a seconda della esigenze), potendo anche aggiungere più di uno (non c’è bisogno di scegliere essendoci questa opportunità). Non c’è bisogno di aspettare ancora, visto che è già possibile procedere all’aggiornamento di Google Foto direttamente dal Play Store (nel caso non risultasse ancora disponibile attendete ancora qualche ora o giorno per poi ritentare nello stesso modo).

I nuovi design del widget Ricordi di Google Foto sono davvero molto interessanti: provare per credere, e poi ci farete sapere. D’altro canto, possono esserci mille motivi per voler ricordare una particolare giornata o momento vissuto alle persone care (specie, ma non solo, in una giornata rievocativa come quella odierna, dedicata alla commemorazione dei defunti): in questo può esserci utile anche la tecnologia, offrendoci spunti decisamente gradevoli, come nel caso che vi abbiamo appena illustrato. Vi eravate già imbattuti nel nuovo widget Ricordi di Google Foto, oppure la notizia vi ha colti di sorpresa? Fatecelo sapere in qualche modo. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.