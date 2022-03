C’è tanta attesa in questo periodo per quanto concerne il set delle figurine più atteso del mese, a proposito degli aggiornamenti Calciatori Panini 2022. Come sempre avviene anno dopo anno, l’arrivo in edicola è previsto durante marzo. La data precisa, spesso e volentieri, non viene ufficializzata dall’azienda, se non pochissimi giorni prima rispetto all’arrivo effettivo. Ecco perché, puntualmente, si rincorrono voci che definiscono scenari differenti qui in Italia per i collezionisti. Vediamo in quale direzione stiano andando i rumors questa volta.

Cosa sappiamo sull’uscita delle figurine set aggiornamenti Calciatori Panini 2022

Esattamente come avvenuto un anno fa, dunque, proviamo ad analizzare come stiano le cose stamane. Secondo quanto riportato da diversi utenti, in nome delle classiche voci ufficiose che si rincorrono sui social in contesti simili, è possibile che le figurine riguardanti il set aggiornamenti Calciatori Panini 2022 possano vedere la luce a partire dal 23 marzo. Bene ricordare che lo scorso anno ci fu appuntamento nel medesimo periodo, senza dimenticare il fatto che l’esordio ufficiale sia avvenuto proprio di mercoledì.

Nonostante tutte le limitazioni del caso sugli spostamenti, a causa della pandemia nel pieno della seconda ondata, le figurine riguardanti il tanto atteso set aggiornamenti Calciatori Panini 2022 andarono a ruba in quel frangente. La situazione andrà monitorata nei prossimi giorni, nella speranza che da Panini possano arrivare notizie certe per contestualizzare al meglio il tutto. Di sicuro, ci sono molti nodi da sciogliere, ma l’importanza del pacchetto è cruciale per gli appassionati ed i collezionisti.

Qualora dovessero emergere altre informazioni sulla data di uscita per le figurine che fanno parte del set aggiornamenti Calciatori Panini 2022, vi terremo aggiornati. Nel frattempo, qualora doveste avere indicazioni differenti rispetto a quelle riportate stamane, non esitate a commentare il nostro articolo di oggi.