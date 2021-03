C’è grande attesa in questi giorni per l’uscita delle figurine che fanno parte del set aggiornamenti calciatori Panini 2021. Un appuntamento che, per alcuni, vuol dire già completare la collezione di quest’anno, considerando le testimonianze che si possono raccogliere sui social. Si tratta, infatti, di un pacchetto che contiene diverse decine di figurine, se pensiamo al fatto che includa l’area degli aggiornamenti di calciomercato. Ben quattro pagine dell’album dedicate ai giocatori che hanno cambiato casacca a gennaio.

A queste, poi, dobbiamo aggiungere la collezione Top Team60, che gli stessi utenti hanno avuto modo di votare fino ad un mese fa, oltre alla figurina “La più amata“, che trovate per ogni compagine di Serie A. Per la cronaca, dovrete incollarla accanto a quella di ciascun allenatore. Insomma, pezzi mancanti del puzzle fondamentali, in relazione ad una box il cui costo sarà pari a 9,99 euro. Come riporta il sito ufficiale, potrete assicurarvi gli aggiornamenti calciatori Panini 2021 o nello store virtuale, o in edicola. Allo stesso prezzo.

Possibili date per le figurine del set aggiornamenti calciatori Panini 2021

In queste settimane abbiamo parlato di calcio soprattutto in ottica diritti TV, provando ad esempio ad immaginare i nuovi scenari riguardanti i Mondiali in programma nel 2022 con un report pubblicato a febbraio sul nostro magazine. Tuttavia, non dobbiamo mai dimenticare le grandi passioni che abbiamo qui in Italia a proposito di questo sport. Detto questo, proviamo ad ipotizzare le possibili date di uscita per le figurine del set aggiornamenti calciatori Panini 2021.

Nei vari gruppi social dedicati agli appassionati si parla con insistenza dell’arrivo nelle edicole a partire dal 25 marzo, ma da fonti ufficiali al momento non trapelano notizie definitive in merito. Attenzione, comunque, anche al 27 marzo, considerando che in passato i predecessori delle figurine del set aggiornamenti calciatori Panini 2021 sono stati messi in vendita di sabato. Vi terremo aggiornati appena ne sapremo di più.