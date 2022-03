In questi giorni WhatsApp sta attuando un aggiornamento importante per quanto riguarda l’informativa sulla privacy, mossa inevitabile per adeguarsi alle richieste del Garante irlandese. L’app di messaggistica più famosa al mondo sta inviando a tutti gli utenti europei un messaggio in cui si comunica che WhatsApp sta aggiornando la sua informativa sulla privacy per chi appunto si ritrova in Europa. E’ stata creata una pagina di supporto in cui viene spiegato questo cambiamento.

Cosa sappiamo sul messaggio WhatsApp sulla privacy 2022

Altro aggiornamento, dunque, dopo quello condiviso con voi il mese scorso. Attenzione però, qualcuno ricorderà come nel 2021 WhatsApp aveva parlato di nuovi termini di servizio, cosa che non è mai avvenuta vista l’enorme protesta che si scaturì da quest’annuncio, con diversi utenti che decisero di lasciare tale app di messaggistica e di provarne altre come Signal o Telegram. Ebbene questo annuncio fatto da WhatsApp negli ultimi giorni non riguarda assolutamente tale argomento.

Il nuovo aggiornamento di WhatsApp riguardante l’informativa sulla privacy non muta il modo in cui viene gestito il servizio di messaggistica, nemmeno per quanto concerne le modalità di trattamento, utilizzo e condivisione dei dati con altri, inclusa anche la società Meta. Non si tratta quindi di un cambiamento di gestione dei dati personali degli utenti iscritti alla piattaforma di messaggistica, ma allora perché WhatsApp sta attuando questo aggiornamento?

La stessa società ha evidenziato come l’obiettivo principale sia quello di organizzare meglio la sua Informativa sulla privacy e aggiornarla con informazioni aggiuntive, tra cui le modalità di utilizzo dei dati, le operazioni a livello globale, la base giuridica per il trattamento. Gli utenti avranno modo di riuscire a trovare con più facilità le varie informazioni desiderate considerando la normativa sul trattamento dei dati imposta dal Garante Privacy irlandese.

Un cambiamento necessario visto come WhatsApp nel 2021 si sia trovata a subire una multa di 225 milioni di euro dopo l’inchiesta sulla trasparenza delle informazioni relative alla condivisione dei dati verso altre aziende di Facebook iniziata nel 2018. Ora l’app di messaggistica si ritroverà ad organizzare meglio le informazioni personali, questo è il semplice scopo di tale update.