In queste ore, molti utenti stanno visualizzando un nuovo messaggio sulla privacy WhatsApp nel servizio di messaggistica, relativo all’aggiornamento di termini e condizioni. Cerchiamo di capire di che cosa si tratta nello specifico e il vero significato di quanto condiviso.

In molti ricorderanno il caso WhatsApp Gate nel corso del 2021, durante il quale la nuova informativa sulla privacy WhatsApp aveva scatenato non solo l’ira degli utenti (migrati su servizi alternativi) ma anche della Commissione europea in dubbio sull’operato della società. Proprio gli organi UE avevano avviato un’indagine in proposito e il suo frutto è ora rappresentato dall’ultimo aggiornamento in arrivo, quello in cui proprio WhatsApp è obbligata a chiarire meglio i suoi termini e le condizioni.

Ma cosa significa e cosa include proprio il messaggio sulla privacy WhatsApp? Nella nota ora visibile anche a molti italiani nella schermata principale del servizio, sopra le chat, ci sono maggiori informazioni sull’utilizzo dei dati degli utenti. Attraverso il collegamento “Scopri di più” si è indirizzati alla pagina del centro assistenza in cui viene chiarito come termini e condizioni siano stati aggiornati nel rispetto di quanto prescritto dalla massima autorità di controllo europea per la protezione dei dati, la Commissione Irlandese per la Protezione dei Dati.

Nei nuovi termini e condizioni della privacy WhatsApp, viene ribadito in pratica che WhatsApp non può leggere e ascoltare le conversazioni personali perché sono protette dalla crittografia end-to-end. L’aggiornamento 2022 non cambia per nulla il modo in cui vengono trattati, utilizzati e condivisi i dati, neppure con la società madre Meta. Insomma, l’ultimo update sembra essere decisamente a favore degli utenti finali e potrebbe non scatenare, come accaduto invece nel 2021, la migrazione di utenti verso servizi alternativi. D’altronde la società al cui vertice c’è Mark Zuckerberg, in questo caso, non aveva scelta per la stessa imposizione degli organi UE a cui non poteva sottrarsi.

