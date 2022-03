Il finale di Doc Nelle tue Mani 2 si avvicina a grandi passi e mentre le ultime pause forzate della programmazione hanno fatto slittare il momento topico di qualche giorno, i fan sono già in ansia. Sono molte le questioni ancora in sospeso e una di queste riguarda proprio la storia d’amore tra Riccardo e Alba. I due non sono rimasti vicini nel momento della pandemia perché Alba ha soccorso e detto addio a sua madre e questo li ha allontanati un po’.

Chi sta seguendo questi nuovi episodi si è accorto che spesso Riccardo sceglie i casi e i suoi pazienti anziché onorare i suoi impegni con Alba e se a questo ci uniamo la storia di Cane blu, tutto è ancora più complicato. Alba ha avuto molta pazienza in questi episodi ma qualcosa potrebbe cambiare negli episodi finali della serie con Luca Argentero.

Il finale di Doc Nelle tue Mani 2 metterà fine alla relazione tra Riccardo e Alba? Alla domanda, seppur indirettamente e senza spoiler, potrebbe aver risposto proprio Pierpaolo Spollon, Riccardo nella serie. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, l’attore ha rivelato: “Nell’ultima puntata ci sarà un colpo di scena incredibile! Nessuno se lo immagina. Riguarda la dinamica della mia storia d’amore“.

A questo punto non possiamo far altro che pensare che la storia con Alba finirà nel peggiore dei modi per via di questa continua lontananza e da questo potrebbe venir fuori una relazione o un avvicinamento con Carolina, al momento impegnata con Edoardo, almeno in parte. Sarà questo uno dei colpi di scena che lancerà le fondamenta della terza stagione? Al momento è ancora presto per dirlo anche se molti fan hanno interpretato le parole di Spollon in senso ‘positivo’ per Riccardo e Alba, i due finalmente si riavvicineranno e andranno a vivere insieme?