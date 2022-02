Doc Nelle tue Mani 2 non va in onda oggi, 24 febbraio. Già in queste prime ore della giornata avevamo capito che la programmazione della tv nostrana non sarebbe stata la stessa dopo il via di Putin all’attacco alla all’Ucraina ma nessuno si aspettava di trovare in panchina Luca Argentero e i suoi. A quanto pare anche Andrea Fanti questa sera non troverà spazio nella prima serata di Rai1 proprio per via dell’emergenza mondiale e della guerra ormai scoppiata ma questo non piace ai fan che non hanno approvato la scelta della tv pubblica.

Proprio poco fa, sui profili ufficiali di Rai1 è arrivato l’annuncio ufficiale riguardo al cambio di guardia nel prime time di oggi:

“Cambio di Programmazione Prima Serata #Rai1#24febbraio La fiction #DocNelleTueMani2 non andrà in onda. @DocNelleTueMani Tutti gli aggiornamenti su #RussiaUcraina alle 21.25 con Speciale @Tg1Rai“.

Ad andare in onda quindi sarà uno speciale approfondimento del TG1 che si scontrerà con il Grande Fratello Vip 2022 che, al momento, sembra che rimarrà saldo nel prime time di Canale5. Doc Nelle tue Mani 2 non va in onda oggi e questo significa che il finale slitterà di una settimana salvo cambiamenti in casa Rai e il piazzamento di due puntate a pochi giorni di distanza.

L’appuntamento di oggi era fissato con gli episodi 11 e 12 dal titolo, rispettivamente, Ragioni e conseguenze e Gold standard in cui Andrea Fanti si ritroverà di nuovo faccia a faccia con i timori e la voglia di tornare ad essere primario per tenere al sicuro il suo reparto e la sua famiglia ovvero tutti coloro che lavorano al suo fianco da sempre, ci riuscirà davvero?

La risposta arriverà solo la prossima settimana quando la fiction tornerà in onda su Rai1 per la gioia dei fan che per oggi non potranno che limitarsi a polemizzare sui social per la decisione di Rai1.