Continua il nostro percorso all’interno del mondo dei problemi alla mail Teletu, nel tentativo di fornirvi più istruzioni possibili affinché ci sia una via d’uscita in questo particolare contesto. Come tutti sanno, da oltre una settimana è praticamente impossibile accedere alla propria casella di posta elettronica, con il servizio destinato ad andare definitivamente in pensione nel giro di pochi giorni. Avendo preso atto dell’impossibilità di continuare ad utilizzare la propria email, in tanti vorrebbero capire quantomeno come accedere un’ultima volta, per esportare contatti e vecchi messaggi verso il nuovo indirizzo.

Altre soluzioni per risolvere i problemi Teletu con assistenza Vodafone

Nella giornata di ieri, parlando sempre di problemi con la mail Teletu, ho provato a fornirvi alcune dritte in merito. La più gettonata sembrava quella del numero di telefono disponibile anche per i non clienti Vodafone, considerando che solo l’assistenza dell’operatore “rosso” allo stato attuale pare essere abilitata alla risoluzione dei vostri disagi. Come giustamente è stato fatto notare anche dai lettori di OptiMagazine, però, ad un certo punto la voce guidata rende impossibile andare avanti e parlare con un operatore, mancando all’utente le informazioni classiche di un cliente che consentono di effettuare determinate scelte nel corso della chiamata.

Dunque, occorre qualche altra dritta rispetto a quelle fornite con il nostro ultimo articolo a tema, qualora si voglia temporaneamente accedere alla propria webmail. Come risolvere i problemi Teletu? Stando alle testimonianze di diversi utenti, potete provare a mandare un messaggio privato a Vodafone tramite Twitter, oppure con la chat di Facebook. Nel giro di qualche ora, dovreste ricevere una risposta “umana”, con cui verrà affrontato il problema, o quantomeno potrete spiegare bene il disservizio per essere poi ricontattati successivamente.

Ancora, altra strada per archiviare i problemi con mail Teletu è data da Tobi. L’assistente virtuale dovrebbe essere sostituito da un operatore “umano”, scrivendo più volte nella conversazione “chat con operatore“.