Ci sono alcune conferme importanti, da prendere in considerazione questa mattina, a proposito della sospensione definitiva per la mail Teletu. Ragion per cui qualsiasi accesso alla webmail in questione risulterà del tutto inutile, in relazione ad un disservizio non dovuto a problematiche tecniche impreviste. Fondamentalmente, vi confermo quanto riportato nella giornata di ieri, in merito ad un blocco che a conti fatti è stato anticipato rispetto alle prime date che erano state fornite dall’assistenza durante lo scorso fine settimana. In quel frangente, come qualcuno ricorderà, si era parlato di 1 aprile.

Cosa sappiamo al momento sulla mail Teletu ed assistenza Vodafone

Come è logico che sia, in tanti hanno preso atto senza far drammi dell’addio alla mail Teletu. Del resto, era una notizia nell’aria già da un po’ di tempo e di conseguenza in pochi si sono fatti trovare del tutto spiazzati dalle recenti novità. Il vero problema consiste nel fatto che nessuno aveva immaginato un intervento così brusco, al punto che ora la necessità sia quella di trasferire i dati e i messaggi memorizzati, insieme ai contatti, verso una nuova casella di posta elettronica. Come riuscire nell’intento, se l’accesso alla webmail risulti praticamente impossibile? Qui, come accennato ieri, entra in gioco Vodafone.

Nella serata di giovedì, a tal proposito, è subentrato un altro problema. Noto che in molti temono di non farcela, non essendo clienti Vodafone. In realtà un modo c’è, perché se da un lato il 190 è riservato all’utenza del suddetto operatore, allo stesso tempo chi non è legato alla compagnia telefonica può chiamare il numero 800100195, che a conti fatti risulta gratuito per numeri di rete fissa o numeri mobili di altri operatori.

La disponibilità è garantita dalle 8 alle 22. In questo modo riceverete assistenza per ottenere l’accesso temporaneo alla webmail Teletu, risolvendo i problemi che vi state trascinando.