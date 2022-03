Su WhatsApp la privacy è molto importante e se esistono diverse funzioni da abilitare per evitare che in una chat l’altra persona conosca quando è stato fatto l’ultimo ingresso sull’app o se ha visualizzato il messaggio, risulta essere a molti impossibile non far sapere nel momento in cui si sta scrivendo il messaggio. Quando ci ritroviamo all’interno di una chat con un nostro contatto, se quest’ultimo sta scrivendo, esce tale dicitura e sappiamo quindi che sta effettivamente per mandare un messaggio.

Come nascondere ‘sta scrivendo’ su WhatsApp

Dunque, non solo migliorie con nuovi aggiornamenti, come quelli anticipati ieri. Se non vogliamo però far sapere che stiamo scrivendo il messaggio, cosa bisogna fare? In questo caso non bisogna pensare a scaricare un’app di terze parti che ci permetta di nascondere la dicitura “sta scrivendo” durante una conversazione di WhatsApp, ma esiste un trucco più semplice. Non sempre infatti può essere consigliabile affidarsi ad applicazioni esterne di WhatsApp per modificare alcune funzioni dell’app di messaggistica più famosa al mondo, c’è il rischio di ritrovarsi con qualche problematica maggiore.

Attraverso invece questo escamotage che andremo a spiegarvi, noterete come sarà piuttosto semplice evitare di far sapere ai propri contatti WhatsApp quando si sta scrivendo un messaggio. Quello che bisogna fare se si ha intenzione di rispondere ad un messaggio e non si vuole che gli altri siano a conoscenza che in quel momento si sta scrivendo, basta entrare nella finestra di chat non appena la “Modalità aereo” del proprio telefono è abilitata. Impostando infatti la “Modalità aereo” si può notare come il messaggio scritto su WhatsApp non sarà inviato, ma apparirà il simbolo di un orologio al posto della classica spunta.

Dopo aver scritto il messaggio, basterà poi uscire dall’app e disabilitare la “Modalità aereo”, in questo modo poi il messaggio sarà inviato correttamente. Quando il messaggio arriverà al destinatario, ecco che riappariranno le due spunte blu. Attuando questo semplice passaggio, nessuno saprà mai che su WhatsApp si sta scrivendo un messaggio.