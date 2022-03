Toccheremo con mano almeno cinque novità rilevanti con WhatsApp a medio termine, considerando il fatto che lo staff sta preparando un aggiornamento dopo l’altro in questo particolare momento storico. Dopo le migliorie specifiche che abbiamo trattato nella giornata di ieri con un articolo “dedicato”, vediamo più in generale in quale direzione stiamo andando, considerando il fatto che al centro del mirino abbiamo una delle app più popolari ed apprezzate dal pubblico italiano negli ultimi anni.

Tutte le migliorie in arrivo con WhatsApp attraverso un aggiornamento

Provando a scendere maggiormente in dettagli, la questione più calda (ed imminente) per gli sviluppatori WhatsApp riguarda senza ombra di dubbio le reazioni ai messaggi. In particolare, a breve metteremo le mani sul nuovo aggiornamento, tramite il quale tutti noi saremo in grado di reagire rapidamente ad un contenuto arrivato in chat senza dover effettivamente inviare un messaggio. Un modo per allinearsi alle altre app di messaggistica.

Previsti passi in avanti anche sul fronte sicurezza, con un upgrade di WhatsApp che tra non molto consentirà agli utenti di impostare e modificare i PIN per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza all’app. Qui siamo ancora in fase beta, con segnali arrivati già a gennaio, senza certezza sulla data per l’uscita definitiva.

Per quanto riguarda le community, parliamo di una funzionalità di chat di gruppo ampliata, tramite la quale potremo interagire meglio con persone al di fuori di un elenco di contatti. Gli amministratori, all’interno delle singole community, avranno ad esempio il potere di impostare argomenti specifici che potranno essere trattati. Ancora, pare che WhatsApp stia lavorando per aggiungere sfondi per le chiamate vocali, con un intervento che renderà l’app più vivace in quel particolare contesto. Infine, occhio all’arrivo della tanto attesa emoji del cuore animato. Vedremo se qualche miglioria sarà ufficiale già a marzo.