Quando si parla di Laurea Ad Honorem di Marracash non si può non scomodare la parola più odiata degli anni Duemila. Ciò che troviamo in questo nuovo singolo, da oggi in rotazione radiofonica, è un omaggio a quanti hanno ritrovato la resilienza – lei, esatto – dopo un percorso fatto di inciampi, delusioni e traumi. Il rapper sceglie di farsi accompagnare da Calcutta per questo brano che unisce l’hip hop all’indie pop, uno dei momenti più alti dell’album Noi, Loro, Gli Altri.

Percussioni minimali, la voce di Marra alterata dall’autotune, i cori di Calcutta e parole inequivocabili: “Mi chiedo come sai galleggiare tu sopra il dolore, riuscire ad amare ancora. Non ti sei fatta portare via il cuore”. Così Marracash conferisce la laurea ad honorem del titolo a tutte le persone che sono uscite vincitrici dalle difficoltà.

Laurea Ad Honorem di Marracash è il secondo singolo estratto da Noi, Loro, Gli Altri, settimo disco del rapper. Il primo estratto dall’album è Crazy Love, con un video in cui compare anche la ex compagna Elodie quasi per suggellare con toni artistici la fine della loro relazione. La voce di Vertigine compare anche nella copertina del disco. Scelte, queste, che Marracash ha voluto fare consapevolmente in quanto – come ha affermato in un’intervista – cancellare un passato importante equivale a cancel culture, atteggiamento in cui dice di non credere.

Intanto Marracash si prepara a ritornare sul palco. Nelle scorse settimane il rapper ha aggiornato il calendario del Persone Tour 2022, più volte rimodulato per motivazioni legate all’emergenza sanitaria.

Tra le tappe più importanti del tour, la più attesa è quella all’Arena Di Verona del 25 settembre 2022. Il Persone Tour 2022 partirà il 12 luglio da Nichelino (TO) per poi concludersi il 16 ottobre al Nelsol Mandela Forum di Firenze. Di seguito il testo di Laurea Ad Honorem di Marracash.

E sei cresciuta

Senza nessuno che ti ha chiesto scusa

Nella questura

Nella famiglia neanche la fortuna (Na-na-na-na)

Nel tuo rione

Tutti campioni di sopportazione

E mandi giù le illusioni

Finché non senti neanche più il sapore (Na-na-na-na)

Ti fai ruvida come il paesaggio

Sai che tutti sono di passaggio

Però dentro lo vuoi così tanto, tanto (Na-na-na-na)

Un po’ d’alcol e di polverina

Per cauterizzare la ferita

Stai tremando perché la tua vita vibra, vibra

Anche se la tua stella sta così lontano

Quasi non c’è, chissà com’è

Quando guardo la notte, sembra che parliamo

Vola, olè, chissà dov’è

E ho le ossa rotte di ricordi

Dei tuoi occhi quasi blu, mare chiaro

Di tutti i primi del mese, ma come paghiamo?

Vola, olè, chissà com’è

Sei giù di umore (Anche se non lo fai vedere)

Non sei all’altezza della situazione (Almeno credi tu)

Sorrido, eccome (Perché fosse per me)

Io ti darei una laurea ad honorem (Na-na-na-na)

Mi chiedo: “Come?” (Come fai?)

Sai galleggiare tu sopra il dolore (Io non so farlo)

Riuscire ad amare ancora (E ad essere grata)

Non ti sei fatta portare via il cuore (Na-na-na-na)

Come hai fatto solo a perdonarla?

Come non sei diventata matta?

Ti stupisci che tu ancora abbia rabbia, rabbia

Giochi coi capelli tra le dita

Ora che puoi essere bambina

Una laurea perché la tua vita vibra, vibra

Anche se la tua stella sta così lontano

Quasi non c’è, chissà com’è

Quando guardo la notte, sembra che parliamo

Vola, olè, chissà dov’è

E ho le ossa rotte di ricordi

Dei tuoi occhi quasi blu, mare chiaro

Di tutti i primi del mese, ma come paghiamo?

Vola, olè, chissà com’è

A tutti i ragazzi disastrati

Venuti su dritti che vivono in case cadenti

Tra le rovine delle loro famiglie

Una laurea ad honorem

A te che sei la più forte