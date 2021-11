È uscito a mezzanotte il video di Crazy Love di Marracash, primo singolo estratto da Noi, Loro, Gli Altri, il nuovo album annunciato a sorpresa dal rapper milanese appena 24 ore prima dell’uscita. Con grande stupore, nel video ufficiale firmato da Giulio Rosati, troviamo anche Elodie. Parliamo di “grande stupore” perché è risaputo che la coppia non esiste più. I due artisti hanno preso due strade diverse, ma in questo video trovano la maniera più elegante e artistica per ufficializzare la fine della loro relazione.

Al centro del video di Crazy Love di Marracash c’è un duello di scherma. I due contendenti si nascondono nelle loro divise, e alla sfida tra i due si alternano immagini che mostrano il rapper parlare dietro un vetro alla sua ex compagna. L’espressione che entrambi mostrano è tesa, a volte rassegnata e a volte rabbiosa, come in un moto di consapevolezza e accettazione.

La scelta non è stata casuale. Marracash ha raccontato al Corriere Della Sera:

“Mettiamo in scena la fine nostro rapporto e ci uccidiamo a vicenda. Con i gossip che galoppavano, non volevo dare spiegazioni sui social. Ci siamo conosciuti sul set di un video e abbiamo pensato che sarebbe stato bello chiudere il cerchio con un altro video “.

Elodie è già stata la protagonista della musica di Marracash. In Body Parts il rapper la indicava come “la miss cantante italiana più fre**a”, mentre ora eleva il registro: “La mia Nefertiti”, la chiama, e ne descrive le fattezze: ci sono gli occhi verdi e grandi, i capelli rosa, la pelle ocra. Al termine del video Elodie tiene la corda dell’arco con la freccia puntata sul rapper, ma al momento di scoccare il dardo termina il video.

Il nuovo album di Marracash è già una rivelazione. Lanciato dal potentissimo primo singolo, nella tracklist ospita tanti nomi eccellenti della scena italiana, e non solo di quella rap: oltre a Guè Pequeno in Love, troviamo Calcutta in Laurea Ad Honorem e anche Blanco in Nemesi.

Di seguito il testo e il video ufficiale di Crazy Love di Marracash.

[Strofa 1]

Il grigio delle strade e gli edifici (Ah)

Ti resta addosso tipo abbronzatura (Seh)

Ho vinto spesso con molti nemici (Ah-ah)

Ho sempre perso con la mia natura (Oh)

Ma poi ti sei insinuata, sinuosa

Con gli occhi verdi, pelle ocra e i tuoi capelli rosa (Oddio)

Quegli occhi così grandi, c’è spazio per entrambi

Per la fragilità e per la ferocia

La mia Nefertiti, togliti i vestiti, mama

Finché gridi so i tuoi giochi preferiti, mama

Ami i rischi perché possono ferirti, mama

Ho lati appuntiti, mama, come stalattiti, mama

[Pre-Ritornello]

Uh, uh

E la gente che ho attorno diceva

Chi si immerge in un sogno ci annega

Ciò che cerchi ti trovеrà

Pa-pa-ra, pa-pa-ra, pa

[Ritornello]

(Crazy love) Lei per mе, io per lei

(Crazy love) Ti direi, ti darei, ehi

(Crazy love) Dove sei? Dove sei?

Come una vertigine lontana mi chiama

(Crazy love) Sai che ne ho bisogno stasera

(Crazy love) Fumo mentre sopporto l’attesa

Dove sei? Dove sei?

Calamita e un po’ calamità (Crazy love)

[Strofa 2]

Siamo due gazzelle, siamo due levrieri (Uh)

Sai tutti i miei trucchi, so i tuoi sortilegi

So che mi ameresti anche con zero money (Zero)

Baciami, respiro già i tuoi feromoni

Ti muovi felina, Selina, Nikita, sai come tenere alta la sfida (Ehi)

L’amore per me è fare una rapina e poi dividere la refurtiva, mina

Siamo troppo explicit, svegliamo i vicini, mama

Con quei tacchi e completini tu mi uccidi, mama

Amo i rischi perché possono ferirmi, mama

Hai lati appuntiti, mama, come stalattiti, mama

[Pre-Ritornello]

Uh, uh

E la gente che ho attorno diceva (Diceva)

Chi si immerge in un sogno ci annega

Ciò che cerchi ti troverà

Pa-pa-ra, pa-pa-ra, pa

[Ritornello]

(Crazy love) Lei per me, io per lei

(Crazy love) Ti direi, ti darei, ehi

(Crazy love) Dove sei? Dove sei?

Come una vertigine lontana mi chiama

(Crazy love) Sai che ne ho bisogno stasera

(Crazy love) Brucio mentre sopporto l’attesa

Dove sei? Dove sei?

Calamita e un po’ calamità (Crazy love)

[Outro]

Dove sei?

Crazy love

Dove sei?