I concerti di Marracash del Persone Tour 2022 sono stati nuovamente posticipati. Il rapper milanese lo ha annunciato poco fa sui social, pubblicando il calendario aggiornato. Le date estive resteranno tali, ma tutti gli appuntamenti inizialmente programmati tra maggio e giugno 2022 (compreso) subiranno un slittamento a settembre. Confermata, tuttavia, la data all’Arena di Verona del 25 settembre 2022. I biglietti precedentemente acquistati resteranno validi.

Nuove date dei concerti di Marracash

I concerti del Persone tour programmati per il mese di luglio sono confermati. Ecco un ripasso del calendario:

12/07 NICHELINO (TO), Sonic Park – Stupinigi

13/07 GENOVA, Porto Antico

15/07 BRESCIA, Brescia Summer Music – Arena Campo Marte

16/07 LUCCA, Summer Festival – Piazza Napoleone

20/07 FERRARA, Summer Festival – Piazza Trento Trieste

22/07 ROMANO D’EZZELINO (VI), Ama Festival – Villa Ca’ Cornaro

23/07 MAJANO (UD), Festival di Majano

30/07 CATTOLICA, Arena della Regina

07/08 PESCARA, Zoo Music Fest – Porto Turistico

09/08 GALLIPOLI (LE), Sottosopra Fest – Parco Gondar

11/08 ROCCELLA JONICA (RC), Rocella Summer Festival – Castello

13/08 CATANIA, Sotto il Vulcano Festival – Villa Bellini

Di seguito tutte le date slittate a settembre.

10 SETTEMBRE 2022 – PALAINVENT – JESOLO (VE) (recupero 28 marzo 2020, 3 aprile 2021, 29 gennaio 2022 e successivamente 18 maggio 2022)

13 SETTEMBRE 2022 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO (recupero 3 aprile 2020, 13 settembre 2020, 7 aprile 2021 e successivamente 1 febbraio 2022)

14 SETTEMBRE 2022 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO (recupero 4 aprile 2020, 14 settembre 2020, 8 aprile 2021 e successivamente 2 febbraio 2022)

16 SETTEMBRE 2022 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO (recupero 18 aprile 2020, 16 settembre 2020, 3 maggio 2021 e successivamente 15 febbraio 2022)

18 SETTEMBRE 2022 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO NUOVA DATA

20 SETTEMBRE 2022 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO (recupero 2 maggio 2020, 17 settembre 2020, 4 maggio 2021 e successivamente 16 febbraio 2022)

21 SETTEMBRE 2022 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO

23 SETTEMBRE 2022 – PALAZZO DELLO SPORT – ROMA (recupero 6 aprile 2020, 20 ottobre 2020, 16 aprile 2021, 5 febbraio 2022 e successivamente 1 giugno 2022)

25 SETTEMBRE 2022 – ARENA DI VERONA – VERONA (recupero 22 maggio 2020, 18 settembre 2021 e successivamente il 28 aprile 2022)

27 SETTEMBRE 2022 – PALA ALPITOUR – TORINO (recupero 28 aprile 2020, 27 ottobre 2020,19 aprile 2021, 12 febbraio 2022 e successivamente 6 giugno 2022)

1 OTTOBRE 2022 – PALAZZO DELLO SPORT – ROMA (recupero 2 giugno 2022)

2 OTTOBRE 2022 – PALAZZO DELLO SPORT – ROMA NUOVA DATA

4 OTTOBRE 2022 – PALA PARTENOPE – NAPOLI (recupero 9 aprile 2020, 22 ottobre 2020, 14 aprile 2021, 25 febbraio 2022 e successivamente 25 maggio 2022)

5 OTTOBRE 2022 – PALA PARTENOPE – NAPOLI (recupero 17 aprile 2021, 26 febbraio 2022 e successivamente 26 maggio 2022) 7 OTTOBRE 2022 – PALAFLORIO – BARI (recupero del 7 maggio 2020, 1 novembre 2020, 13 aprile 2021, 22 febbraio 2022 e successivamente 30 maggio 2022)

10 OTTOBRE 2022 – PALACATANIA – CATANIA (recupero 9 maggio 2020, 30 ottobre 2020, 11 aprile 2021, 19 febbraio 2022 e successivamente 28 maggio 2022)

15 OTTOBRE 2022 – UNIPOL ARENA – BOLOGNA (recupero 24 aprile 2020, 24 ottobre 2020, 22 aprile 2021, 11 febbraio 2022 e successivamente 4 giugno 2022)

16 OTTOBRE 2022 – NELSON MANDELA FORUM – FIRENZE (recupero 16 aprile 2020, 26 ottobre 2020, 21 aprile 2021, 4 febbraio 2022 e successivamente 23 maggio 2022)

Noi, Loro, Gli Altri

Il Persone Tour, paradossalmente, sarà anche il tour promozionale del nuovo disco Noi, Loro, Gli Altri (2021), seguito ideale dell’album di successo Persona (2019) pubblicato durante un periodo di forti cambiamenti per il rapper, soprattutto dal punto di vista personale. Marracash, infatti, nel frattempo ha rotto la relazione con la cantante Elodie, che tuttavia compare nella copertina dell’album e anche nel video di Crazy Love. I due ex amanti, nel video, si sfidano a duello quasi a voler suggellare la fine della della loro relazione.

Tante sono state le speculazioni a riguardo, e Marracash aveva risposto alle indiscrezioni spiegando che per questo nuovo disco si è sentito di agire di istinto. Lo aveva specificato in un’intervista:

“Non credo nel cancellare le cose che non sono funzionate, non credo nella cancel culture. Per me la fotografia è quel momento, lei è presente nel disco. Non abbiamo rancori l’uno nei confronti dell’altra. Perché non farlo? Anzi, la trovo molto bella come cosa”.

Nel nuovo disco non mancano le collaborazioni eccellenti: in Love troviamo anche Guè Pequeno, che è co-autore del testo, mentre in Laurea Ad Honorem incontriamo Calcutta. Nel disco è presente anche Blanco nel duetto per la traccia Nemesi. Noi, Loro, Gli Altri verrà presentato sul palco insieme al precedente Persona, due grandi prove in studio per un Marracash sempre più maturo e consapevole, dalla penna sempre pungente e dall’occhio attento nei confronti della realtà discografica, e non solo.