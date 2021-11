Il nuovo album di Marracash ha un nome, una data, i nomi degli ospiti e addirittura una tripla copertina. Il rapper lo ha annunciato nelle ultime ore comunicando anche la tracklist e tutti i duetti.

Il nuovo album di Marracash

Noi, Loro, Gli Altri è il titolo del nuovo album di Marracash. Il disco sarà fuori domani, giovedì 18 novembre 2021. Come anticipato in un’intervista esclusiva per Rolling Stone, Marracash si trova di nuovo ad affrontare i grandi temi dell’attualità con un particolare focus sulle persone che in questa nuova release pone sotto la sua lente di ingrandimento per raccontarle e dipingerle con le sue barre.

Non mancano gli ospiti eccellenti: nomi che hanno un peso, come Calcutta nella traccia Laurea Ad Honorem, il mostro sacro Guè Pequeno in Love e la nuova rivelazione Blanco in Nemesi. A questo giro Marra gioca anche con il concept: la copertina Noi sarà disponibile in tutti i formati – CD e vinile – come main cover, mentre per avere le versioni con le cover Loro e Gli Altri si dovrà acquistare la versione vinile in edizione limitata. Di seguito la tracklist completa del nuovo album di Marracash:

01 Loro

02 Pagliaccio

03 ∞ Love (feat. Guè Pequeno)

04 Io

05 Crazy Love

06 Cosplayer

07 Dubbi

08 Laurea Ad Honorem (feat. Calcutta)

09 Noi

10 Noi, Loro, Gli Altri (Skit)

11 Gli Altri (Giorni Stupidi

12 Nemesi (feat. Blanco)

13 Dumbo Gets Mad (Skit)

14 Cliffhanger

Il successo di Persona

Noi, Loro, Gli Altri arriva a due anni di distanza da Persona (2019), disco di successo che ha ottenuto la certificazione oro FIMI grazie al superamento delle 25mila copie vendute. Nel 2020 Persona è stato il disco più venduto dell’anno.

In Noi, Loro, Gli Altri Marracash immagina un incontro con se stesso, il Fabio che non è il rapper che si nasconde sotto pseudonimo, per mostrarsi in tutte le sue sfumature e competenze. Nel calderone troviamo Milano, l’Italia, la scena contemporanea e il suo vissuto, e considerando l’hype esploso tra i suoi fan c’è già chi parla del “disco migliore di Persona”. Di seguito il post pubblicato dal rapper di Nicosia con le 3 copertine.