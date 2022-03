Nuovo aggiornamento rilasciato da WhatsApp per quanto riguarda la sua applicazione Android in versione beta. Con tale update è stata introdotta una funzionalità alquanto attesa da molti utenti e che riguarda nello specifico i messaggi vocali. Finalmente si potranno mettere in pausa i messaggi vocali durante la loro registrazione. Spesso capita che, durante proprio la registrazione di un audio da dover inviare su WhatsApp, si venga interrotti per un qualsiasi motivo, dovendo in questo modo ripartire da capo con tale registrazione.

Indicazioni su come mettere in pausa l’invio dei vocali WhatsApp

Dunque, un altro aggiornamento da considerare, dopo quello esaminato nella giornata di ieri. Grazie invece alla pausa introdotta per i messaggi vocali su WhatsApp, si potrà evitare di riformulare l’audio, fermandolo non appena bisogna fare i conti con un’interruzione. Dopo averlo messo in pausa si potrà tranquillamente riprendere il filo del discorso ed inviare in tutta tranquillità il messaggio vocale. Si tratta di una funzionalità davvero molto attesa dagli utenti che utilizzano WhatsApp e che in genere amano realizzare minuti e minuti di messaggi vocali.

Per ora si ha avuto modo di notare tale novità principalmente nella versione beta di Android, ma si suppone che possa essere a breve disponibile anche per utenti iOS. Chi è iscritto al programma beta, dovrà scaricare l’aggiornamento alla versione 2.22.6.7 per poter testare questa novità riguardante i messaggi vocali di WhatsApp, ma ovviamente c’è attesa per il suo rilascio anche nella versione stabile. Come riporta WABetaInfo.

Dal punto di vista prettamente grafico, con l’introduzione della pausa per i messaggi vocali di WhatsApp, si noterà come durante la registrazione si presenti al centro della barra proprio il simbolo della pausa, a sinistra rimarrà il collegamento per eliminare la registrazione e a destra quello per riascoltarla prima di inviarla. Se quindi si vorrà mettere in pausa l’audio, basterà cliccare sull’apposita icona e basterà premerla nuovamente per riavviare in un secondo momento la registrazione. Nel giro di qualche settimana probabilmente tutti gli utenti Android potranno contare su questa nuova funzionalità introdotta su WhatsApp per i messaggi vocali.