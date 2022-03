Non sono ancora risolti i problemi con la mail Teletu. Nei giorni scorsi, attraverso un altro articolo, ho provato ad anticipare alcune mosse aziendali tramite le testimonianze del pubblico. Riscontri che trovano ulteriori conferme in questi giorni, in merito all’interruzione del servizio che a quanto pare è in programma il prossimo 1 aprile. Detto questo, è chiaro che tanti utenti al momento impossibilitati ad accedere alla propria casella di posta elettronica si stiano chiedendo come fare per rientrare e, successivamente, dirottare i contenuti salvati verso altre soluzioni proposte dalla concorrenza.

L’unica strada per superare i problemi con mail Teletu che non funziona

Sto seguendo tutta la storia da vicino, nel tentativo di fornire ai nostri lettori spunti utili per mettersi alle spalle tutti questi disagi. A maggior ragione, considerando il fatto che sia impresa titanica mettersi in contatto con l’assistenza. Dunque, premesso che dal prossimo 1 aprile 2022 dovremo dire addio a questo servizio, come possiamo limitare i danni? Secondo ulteriori feedback raccolti in giornata, occorre trovare il modo di sentire l’assistenza, in modo da procedere esattamente con una riattivazione temporanea.

Le testimonianze raccolte, a tal proposito, indicano due numeri: 800100195, oppure il 190 chiamando da linea fissa. Per farvela breve, potrebbe essere necessario rifarsi all’assistenza di Vodafone per risolvere i problemi con la mail Teletu. In questo senso, vi riportiamo un commento ricevuto nelle ultime ore: “Oggi sono stato contattato dal 190 e mi hanno detto che dal 01/04/2022 le mail teletu cesseranno di esistere. L’operatrice ha compilato per me un form al telefono per essere ricontattato e riattivare la mia casella fino al 1 aprile per poter recuperare le vecchie mail. sto aspettando e speriamo bene“.

Staremo a vedere se i problemi con mail Teletu verranno effettivamente archiviati con le istruzioni che vi abbiamo fornito oggi. Nel frattempo, tentare di utilizzare i suddetti numeri non può farci male.