Da ormai un bel po’ di tempo gli sviluppatori stanno lavorando ad un aggiornamento WhatsApp, per nuove funzionalità che riguardano quest’app di messaggistica e più nello specifico la novità in risalto è la reazione ai messaggi. Nelle ultime ore, grazie all’ultima versione beta dell’app rilasciata per Android, è stato possibile scovare come questa funzionalità sia ormai in fase di test, seppur ancora non del tutto matura per poter essere rilasciata su larga scala.

Gli ultimi indizi sull’aggiornamento WhatsApp per le reactions

Dunque, un altro aggiornamento WhatsApp, dopo quello relativo ai link per le chiamate trattato di recente. Con la versione beta 2.22.6.6 è emerso proprio un indizio in più sulla reazione ai messaggi su WhatsApp e come sempre sono stati i colleghi di WABetaInfo ad aver adocchiato per primi questa novità. Si evince, nel dettaglio, quest’animazione che accompagna l’invio della reazione al messaggio. Questa emoji, che può essere un cuore, una faccina triste, arrabbiata, felice e così via, appare nell’angolo in basso a destra del messaggio.

Quando viene scelta l’emoji da inserire come reazione al messaggio, questa tende a fare un piccolo saltello ed a posizionarsi al di sotto del messaggio inviato dall’interlocutore. Sono mesi che si parla di questa novità per WhatsApp, ormai è chiaro come ci sia l’intenzione di farla diventare reale, ma a quanto pare bisognerà attendere ancora un po’ di tempo. Intanto però, da semplici supposizioni, la scoperta fatta in quest’ultima versione beta di WhatsApp per Android non lascia più alcun dubbio sull’arrivo della reazione ai messaggi anche per tale app di messaggistica.

Per ora nemmeno chi sfrutta la versione beta dell’app può testare tale funzionalità, c’è ancora da aspettare, ma a breve emergeranno sicuramente maggiori dettagli a riguardo. La reazione ai messaggi su WhatsApp può essere un modo carino e semplice nel liquidare una conversazione con il proprio interlocutore. Capita a volte di non sapere cosa rispondere dopo un messaggio letto, la reazione con una emoji potrebbe salvarvi da tale imbarazzo. Non è però una novità assoluta, altre app di messaggistica già da tempo hanno adottato questa funzione, anticipando l’aggiornamento WhatsApp.