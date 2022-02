Ci saranno i link alle chiamate di gruppo WhatsApp per partecipare ad una conversazione anche dopo il suo inizio. La funzione è in sviluppo e l’informatore WABetaInfo ne ha appena trovato traccia nell’aggiornamento beta per Android siglato come 2.22.6.5 sul Play Store. Certo la feature potrebbe essere decisamente utile in numerosi contesti e per questo farebbe davvero piacere ottenerla quanto prima.

Di che cosa si tratta

Nel recente passato, nel servizio di messaggistica, è stata introdotta una novità per la quale è possibile inserire in una conversazione di gruppo a chiamata già iniziata. La novità dei link segue proprio questa prima feature. Chi partecipa ad una call potrà creare un collegamento a quest’ultima e condividerlo con ogni suo contatto. In maniera semplice e intuitiva dunque, la partecipazione di nuovi utenti sarà garantita.

L’immagine di apertura articolo mostra proprio la voce riferita alla creazione del link alle chiamate di gruppo WhatsApp. Il comando comparirà accanto a quello proprio per iniziare una nuova chiamata di gruppo e ancora aggiungere un nuovo contatto.

Quando arriverà la funzione?

Visto che parliamo ancora di funzione in sviluppo, non sappiamo esattamente quando il link alle chiamate di gruppo WhatsApp verrà introdotto nel servizio in via definitiva. L’opzione, per il momento, non è neanche sperimentabile dagli utenti beta iOS come Android. Dunque ci si aspetta una fase di sviluppo ancora molto lunga che potrebbe prendere gran parte del 2022 appena iniziato. Ad ogni modo, fa molto piacere sapere che gli esperti siano costantemente al lavoro per trovare soluzioni che migliorino l’esperienza utente. Nel caso specifico dei collegamenti alle chiamate, in effetti, si potrà fare affidamento su una novità parecchio funzionale anche per fini lavorativi (basti pensare ad eventuali call tra appartenenti allo stesso ufficio) e non solo in contesti familiari o tra amici. Non ci resta dunque che attendere per testare con mano l’implementazione.

Continua a leggere su optimagazine.com