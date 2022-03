Ippocrate – Specializzandi in Corsia 2 debutta su Sky Serie (canale 112 di Sky) il 1° marzo, coi primi due episodi della stagione. La serie ospedaliera francese ideata da Thomas Lilti e basata sul film omonimo del 2014 diretto da quest’ultimo, è stata trasmessa in Francia da Canal+ nel 2018 ed è arrivata solo di recente in Italia. Anche la seconda stagione, come la prima trasmessa lo scorso dicembre da Sky Serie, è composta da 8 episodi da circa 50 minuti.

Ippocrate – Specializzandi in Corsia 2 riparte dal cliffhanger con cui si era conclusa la prima stagione e vedrà ancora gli stessi 4 personaggi principali al centro della trama, oltre ad altri volti secondari di ritorno anche in questi nuovi episodi. La serie è ambientata in un ospedale pubblico alla periferia di una grande città in cui, a seguito di misure sanitarie improvvise, i medici responsabili del reparto di medicina interna si ritrovano confinati nelle loro case per 48 ore. Tre stagisti inesperti e un medico legale, inizialmente sconosciuti gli uni per gli altri, si ritrovano a gestire il reparto e i pazienti da soli, anche quando la quarantena si rivelerà più estesa del previsto.

Ippocrate – Specializzandi in Corsia 2 riparte dalla misteriosa scomparsa di Arben, sparito senza lasciare traccia: Alyson e Hugo continuano il loro tirocinio nel servizio, mentre Chloé cerca di rimettersi in sesto nonostante il suo handicap e nessuno dei tre ha notizie del loro collega. Davanti a loro c’è un’altra crisi, causata da un’ondata di freddo che ha colpito la Francia e messo sotto stress gli ospedali: inoltre lo scoppio di una tubatura ha allagato il pronto soccorso dell’ospedale di Poincaré e gli operatori sanitari e i pazienti devono ritirarsi in medicina interna. Stavolta i protagonisti devono affrontare l’emergenza sotto l’autorità del dottor Olivier Brun, il nuovo capo del pronto soccorso.

Ippocrate – Specializzandi in Corsia 2 è in onda con due episodi su Sky Serie ogni martedì in prima visione assoluta e in prima serata fino al 9 marzo. In Francia il medical drama, apprezzatissimo per il suo realismo e il linguaggio contemporaneo, ha ottenuto il rinnovo per una terza stagione che arriverà su Canal+ nel corso del 2022.

