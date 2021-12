Termina il 24 dicembre Ippocrate – Specializzandi in Corsia, la serie medical francese che Sky Serie ha proposto nell’ultimo mese: alla vigilia di Natale vanno in onda gli ultimi due episodi della prima stagione, in attesa della seconda.

Ippocrate – Specializzandi in Corsia è il medical drama che già nel 2018, decisamente in anticipo sui tempi e con un inquietante capacità predittiva, ha immaginato la storia di alcuni medici dell’ospedale Raymond-Poincaré che finiscono in quarantena, mentre i loro stagisti inesperti devono occuparsi dei pazienti e finiscono per prendere il controllo dell’intera struttura quando l’isolamento dei medici si prolunga più del previsto. I giovani specializzandi vedono le loro vite stravolte dalla nuova esperienza e dai casi che affrontano nei reparti di medicina generale dell’ospedale. Hippocrate, questo il titolo originale della serie, nasce dal film omonimo del 2014 di Thomas Lilti, che è anche ideatore dell’adattamento televisivo.

Ippocrate – Specializzandi in Corsia è andato in onda ogni venerdì con due episodi su Sky Serie (canale 112) in prima tv assoluta per l’Italia dallo scorso 3 dicembre. Ora la programmazione della prima stagione termina con gli ultimi due episodi, il settimo e l’ottavo, in onda il 24 dicembre in prima serata dalle 21.10. Ecco la trama dell’episodio finale.

La direttrice convoca il team per mettere i medici al corrente delle indagini sul loro conto. Intanto Alyson, Hugo e Arben sono con le spalle al muro.

Ippocrate – Specializzandi in Corsia è stato rinnovato per una seconda stagione, trasmessa in Francia quest’anno. Non c’è ancora una programmazione ufficiale per la seconda stagione, che potrebbe arrivare presto su Sky Serie.

