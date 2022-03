Arrivano novità del tutto inaspettate da un device lanciato sul mercato più di quattro anni fa, se pensiamo che da alcune ore a questa parte risulta disponibile anche in Italia e nel resto d’Europa l’aggiornamento di febbraio per il Samsung Galaxy Note 9. Alcuni segnali in tal senso li avevamo avuti anche un paio di settimane fa, quando sul nostro magazine abbiamo parlato di un nuovo ed inatteso rollout negli Stati Uniti per un dispositivo ritenuto ormai obsoleto da diversi addetti ai lavori. Evidentemente, dal punto di vista del colosso asiatico, le cose non stanno così.

Le ultime indicazioni sul Samsung Galaxy Note 9 dopo l’aggiornamento di febbraio

Quali sono le informazioni attualmente disponibili per il Samsung Galaxy Note 9, in seguito al rilascio dell’aggiornamento di febbraio? Alcune indicazioni, come sempre avviene in questi casi, ci arrivano da SamMobile. Partiamo dal presupposto che il pacchetto software viene segnalato in distribuzione in Paesi come Austria, Bulgaria, paesi del Caucaso, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Lussemburgo, paesi nordici, Romania, Russia, Slovacchia, Spagna, Svizzera, regione baltica, Paesi Bassi e Uzbekistan. La sigla, secondo quanto venuto a galla finora, è N960FXXS9FVB1.

Inutile dire che nessuno possa pretendere nuove funzionalità attraverso il rilascio dell’aggiornamento di febbraio per il Samsung Galaxy Note 9, considerando il fatto che la patch dovrebbe limitarsi a fare quanto segnalato nel bollettino ufficiale diramato poco meno di un mese fa. Per farvela breve, la patch in questione risolve oltre 60 vulnerabilità per quanto concerne privacy e sicurezza, oltre ovviamente ad apportare correzioni di bug generali. Infine, stando alle indicazioni fornite a suo tempo dal produttore coreano, andremo incontro a miglioramenti della stabilità del dispositivo.

Vi faremo sapere appena verranno a galla eventuali novità extra, a proposito del nuovo aggiornamento in distribuzione, anche qui in Europa, per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy Note 9. Lo avete già ricevuto?