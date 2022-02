Un segnale significativo quello che arriva in queste ore dagli Stati Uniti per il Samsung Galaxy Note 9, in riferimento al rilascio di un nuovo aggiornamento per il pubblico. In attesa di capire quali saranno le prossime mosse del produttore coreano in Italia e nel resto d’Europa, c’è dunque una notizia da portare alla vostra attenzione. A distanza di tre mesi dal nostro ultimo contributo sul device, come forse ricorderete tramite l’apposito articolo, un altro upgrade sembra pronto ad irrompere sulla scena.

Riscontri sul nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy Note 9

Un segnale interessante sul Samsung Galaxy Note 9, più in particolare, ci arriva direttamente da SamMobile. Da un punto di vista più pratico, l’aggiornamento in questione risulta disponibile sulle reti AT&T, Bluegrass Cellular, Cellular South, Comcast, Sprint, Tracfone, T-Mobile e Verizon negli Stati Uniti. Insomma, distribuzione su larga scala che, secondo gli addetti ai lavori, dovrebbe aprire le porte alla diffusione su larga scala del pacchetto software. Insomma, a breve potremo testarlo anche qui da noi.

Qualora l’aggiornamento dovesse arrivare ad ore qui da noi, consiglio a tutti di procedere nel più breve tempo possibile. Già, perché l’inattesa patch di sicurezza di febbraio 2022 risolve più di 60 vulnerabilità riscontrate negli smartphone e tablet Galaxy. Il nuovo pacchetto software che è stato concepito per il Samsung Galaxy Note 9 porta anche alcune correzioni di bug e miglioramenti della stabilità del dispositivo. Difficilmente andremo incontro a nuove funzionalità una volta portato a termine il download.

Insomma, sono chiari i presupposti sul nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy Note 9, sperando che quanto riportato oggi 17 febbraio rappresenti un buon viatico per lo sviluppo software del device anche qui in Italia. A voi come sta andando? Fateci sapere con un commento a fine articolo, per inquadrare la situazione al meglio.