I possessori del Samsung Galaxy Note 9 saranno ben felici di sapere che il loro dispositivo sta per ricevere un ulteriore aggiornamento di sicurezza, Il phablet ex top di gamma continua ad essere supportato dal produttore dopo diversi anni dal suo lancio e si rivela ancora una scelta appropriata per chi ha deciso di mantenere il device e non passare ad un modello successivo.

L’aggiornamento per il Samsung Galaxy Note 9 ha fatto la sua prima apparizione in queste ore in Germania. Il firmware è siglato come N960FXXS9FVE1. Per quanto non si abbia ancora a disposizione il changelog del pacchetto, sappiamo con certezza che l’update introduce la patch di sicurezza del mese di maggio con la correzione delle vulnerabilità scovate per l’occasione dagli sviluppatori Google per l’OS Android come quelli Samsung per l’interfaccia personalizzata. Si può ipotizzare anche la correzione di qualche bug e qualche miglioria per l’ottimizzazione del telefono e della sue performance. Impossibile invece è che si sia lavorato a nuove funzioni.

Considerando che il nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy Note 9 è stato appena lanciato in Germania, è possibile credere che la distribuzione dello stesso pacchetto proceda presto anche altrove. I tedeschi, molto spesso, sono beneficiari delle anteprime dei pacchetti software per tutti i dispositivi Galaxy ma, nel giro anche di soli pochi giorni o addirittura ore, i firmware varcano un po’ tutti i confini dei paesi europei. Anche gli italiani possessori del Note 9 dunque, farebbero bene a stare in guardia e verificare dalle impostazioni del proprio telefono la presenza o meno del rilascio.

Il Samsung Galaxy Note 9 è stato lanciato nel lontano 2018 con Android 8.1 a bordo. Successivamente lo smartphone di punta ha ricevuto l’aggiornamento per Android 9 nel 2019 e per Android 10 nel 2020. Naturalmente il telefono non ha più ricevuto major update, eppure continua ad essere supportato per la sua massima sicurezza.

