Dovrebbe mancare molto poco all’arrivo qui in Italia e nel resto d’Europa dell’aggiornamento di marzo ottimizzato per i Samsung Galaxy Note 9. Con la sospensione dei rilasci software per il Samsung Galaxy S9, lanciato sul mercato nello stesso anno, in tanti hanno pensato che la medesima sorte potesse toccare anche a quest’altro device. Invece, dopo avervi parlato alcune settimane fa della patch di febbraio correttamente arrivata anche nel nostro Paese, oggi abbiamo ottimi segnali a medio termine per chi si ritrova ancora con questo dispositivo.

Prima indicazioni sull’aggiornamento di marzo per i possessori di un Samsung Galaxy Note 9

Cosa sappiamo al momento a proposito dell’aggiornamento di marzo in arrivo a stretto giro per i possessori di un Samsung Galaxy Note 9? Il produttore coreano, secondo quanto riportato da SamMobile, in questo frangente dovrebbe limitarsi a risolvere circa 50 vulnerabilità potenzialmente in grado di colpire lo smartphone in questione. Sono le indicazioni che, del resto, ci arrivano direttamente dal log delle modifiche ufficiali che Samsung aveva pubblicato il mese scorso.

Resta il fatto che, almeno per ora, l’aggiornamento di marzo per il Samsung Galaxy Note 9 risulti disponibile negli Stati Uniti, in relazione al modello SM-N960U. Quest’ultimo, infatti sta ottenendo la versione firmware N960USQS9FVC5 attraverso gli operatori Sprint e T-Mobile. Lo stesso discorso, nel frattempo, può essere fatto per il Samsung Galaxy Note 9 privo di brandizzazioni negli Stati Uniti (SM-N960U1), se pensiamo che in queste ore stia ottenendo la versione firmware N960U1UES9FVC2.

Il Samsung Galaxy Note 9 dovrebbe ricevere alcune patch di sicurezza in più prima che Samsung smetta di supportarlo. Se ci concentriamo su questioni prettamente anagrafiche, dovrebbe essere così per almeno sei mesi, essendo questo il “gap” temporale di uscita rispetto al Samsung Galaxy S9. Che idea vi siete fatti in merito?

