Ci sono alcuni device che proprio non ne vogliono sapere di andare in pensione, come abbiamo avuto modo di constatare in queste ore a proposito del Samsung Galaxy Note 9. Alcuni mesi fa, anche sul nostro magazine, avevamo riportato la notizia secondo cui il dispositivo in questione non avrebbe ricevuto ulteriori patch, ma la realtà dei fatti appare differente. Vedere per credere quanto venuto a galla oggi 7 marzo, con un nuovo aggiornamento che ha letteralmente spiazzato utenti e addetti ai lavori. Vediamo dunque come stanno le cose, con relative aspettative per il pubblico che a stretto giro potrà.

Non si ferma mai il Samsung Galaxy Note 9: rilasciato un aggiornamento a sorpresa a marzo 2023

Come stanno le cose? La novità del giorno riguarda la disponibilità di un aggiornamento totalmente imprevisto a marzo 2023, come è stato riportato poco fa da SamMobile. Fondamentalmente, Samsung rilascia aggiornamenti casuali per i vecchi dispositivi di tanto in tanto, motivo per il quale non siamo al cospetto di un evento totalmente inedito. Basti pensare alla circostanza in cui lo staff individua un problema ritenuto critico. Tuttavia, questo nuovo aggiornamento ottimizzato sul Samsung Note 9 rappresenta a prescindere una gradita sorpresa per tutti.

I primi riscontri ufficiali ci dicono che l’upgrade dovrebbe soltanto aggiungere la patch di febbraio a chi si ritrova con lo smartphone in questione, ma vale la pena provarla per toccare con mano eventuali migliorie extra. Va aggiunto che l’aggiornamento pare abbia iniziato ad essere lanciato alla fine del mese scorso, ma da allora ha raggiunto solo il Regno Unito e l’Irlanda.

Insomma, ci sono tutti i presupposti per riceverlo anche qui in Italia a stretto giro. Cosa vi aspettate dai vostri Samsung Galaxy Note 9 dopo aver portato a termine il download del firmware?