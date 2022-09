Il colosso di Seul sta mandando in pensione il Samsung Galaxy Note 9. Lo smartphone non riceverà più aggiornamenti software in via ufficiale. L’azienda sudcoreana ha rilasciato ieri la patch di sicurezza di settembre 2022 insieme ai suoi dettagli, aggiornando contemporaneamente l’elenco dei dispositivi che supporterà attivamente. Mentre ha aggiunto dispositivi più recenti come i Samsung Galaxy Z Flip 4 e il Z Fold 4, ha anche rimosso il Samsung Galaxy Note 9. Ciò significa che il produttore asiatico non rilascerà nemmeno aggiornamenti di sicurezza per il dispositivo.

Lo smartphone è stato lanciato quattro anni fa, ad agosto 2018, con Android 8.1 Oreo. Il telefono ha poi ricevuto l’aggiornamento per Android 9 nel 2019 e l’aggiornamento con la One UI 2.5 basato su Android 10 nel 2020. Successivamente, il device ha continuato a ricevere aggiornamenti di sicurezza una volta al trimestre. L’azienda sudcoreana ha anche retrocesso la serie dei Samsung Galaxy Note 10 agli aggiornamenti trimestrali. I Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ ricevevano aggiornamenti di sicurezza mensili. Tuttavia, andando avanti, il colosso di Seul rilascerà a bordo di questi dispositivi aggiornamenti di sicurezza una volta ogni trimestre, per poi mandarli in pensione come sta facendo adesso con il Samsung Galaxy Note 9. Tali device sono stati rilasciati nell’agosto 2019 con Android 9 integrato.

La serie ha ricevuto l’aggiornamento di Android 10 all’inizio del 2020, l’aggiornamento con la One UI 3 basato su Android 11 all’inizio del 2021 e la One UI 4 basato su Android 12 all’inizio di quest’anno. Tuttavia, non riceverà l’aggiornamento ad Android 13. La questione vi ha un po’ destabilizzato oppure comunque vi aspettavate un risvolto del genere da un momento all’altro? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.

