Nuove serie di Taylor Sheridan arriveranno su Paramount, che presto diventerà il nome del servizio streaming CBSViacom in seguito a un cambio di regione sociale, tra il 2022 e il 2023. Si tratta di un importante riconoscimento per lo showrunner e sceneggiatore che, sebbene snobbato dalla critica, ha saputo imporre ad un pubblico di diversi milioni di telespettatori il suo neowestern Yellowstone per quattro stagioni (e una quinta in sviluppo), guadagnando la fiducia dell’emittente che gli ha affidato anche due prequel della serie, trasformandola in un franchise di successo.

Paramount ha annunciato diverse nuove serie di Taylor Sheridan in arrivo nei prossimi mesi, format originali prodotti nell’ambito del suo accordo generale con MTV Entertainment Studios, rivelando anche i grandi nomi dei protagonisti, con star del calibro di Sylvester Stallone, Zoe Saldaña e Billy Bob Thornton (già nel cast del fortunato spin-off di Yellowstone, 1883, appena rinnovato per la seconda stagione). Ecco i titoli già confermati e le prime notizie sui volti del cast, diffuse durante una presentazione agli azionisti.

Tulsa King

La nuova serie di Taylor Sheridan segna il debutto di Sylvester Stallone in un format televisivo: Tulsa King debutterà su Paramount+ in autunno, dopo un cambio di titolo. Precedentemente annunciato come Kansas City, il format racconta la storia del capo della mafia newyorkese Dwight “The General” Manfredi (Stallone) che, dopo 25 anni di carcere, viene esiliato senza tante cerimonie dal suo capo, mandato ad aprire un negozio a Tulsa, in Oklahoma. Percependo il risentimento della sua famiglia mafiosa, Dwight costruisce lentamente una team composto da personaggi improbabili che lo aiutino a fondare un nuovo impero criminale in un posto che per lui rappresenta un altro pianeta.

Land Man

Tra le nuove serie di Taylor Sheridan, è forse quella che più si avvicina al mondo di Yellowstone. Questa serie drammatica è ambientata nelle proverbiali città in crescita del Texas occidentale ed è una moderna storia di ricerca della fortuna nel mondo delle piattaforme petrolifere. Thornton guida il cast nei panni del gestore di crisi per una compagnia petrolifera. Basato sul podcast in 11 episodi Boomtown, Land Man racconterà le vicende alterne di miliardari selvaggi che stanno alimentando un boom così grande da influire sul nostro clima, la nostra economia e la nostra geopolitica.

Lioness

Zoe Saldaña sarà la protagonista e la produttrice esecutiva della serie nuova serie di Taylor Sheridan Lioness. La trama è incentrata sulle vicende di marine reclutati in un programma della CIA per fare amicizia con la figlia di un terrorista, con lo scopo di abbattere l’organizzazione dall’interno. Saldaña interpreta Joe, una caparbia e determinata capostazione del programma Lioness della CIA, con il compito di addestrare, gestire e guidare i suoi agenti sotto copertura che lavorano per catturare i terroristi più pericolosi del mondo. La vincitrice dell’Oscar Nicole Kidman, con la sua società di produzione, Blossom Films, partecipa al progetto come produttrice esecutiva. Prodotta da MTV Entertainment Studios e 101 Studios, la serie entrerà in produzione a giugno 2022, con Tom Brady (NOS4A2, Colony) in veste di produttore esecutivo e showrunner.

Bass Reeves

Miniserie attualmente in fase di sviluppo, racconterà il leggendario uomo di legge del selvaggio west Bass Reeves, interpretato da David Oyelowo: noto come il più grande eroe di frontiera della storia americana, e ritenuto la fonte di ispirazione per The Lone Ranger, Reeves ha lavorato nell’era post-ricostruzione come ufficiale di pace federale nel territorio indiano, catturando oltre 3.000 dei criminali più pericolosi senza mai riportare ferite. David Oyelowo è tra i produttori esecutivi insieme a Sheridan, David Oyelowo, David Permut, David C. Glasser, Ron Burkle e Bob Yari. L’inizio della produzione è previsto per il 2022.

Mayor of Kingstown 2

Tra le serie di Taylor Sheridan già precedentemente confermate, in questo caso per la seconda stagione, c’è Mayor of Kingstown, uno dei titoli che hanno contribuito all’ascesa dello showrunner in casa Paramount.

