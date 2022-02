Le prove generali di premio Oscar ai SAG Awards 2022 rimescolano un po’ le carte. L’influente riconoscimento assegnato dal sindacato degli attori ai migliori interpreti di cinema e tv, giunto alla 28esima edizione, riserva infatti non poche sorprese nelle categorie dedicate al cinema. La prima e più rilevante della cerimonia che si è svolta nella serata del 27 febbraio al Barker Hangar del Santa Monica Air Center è legata a I Segni Del Cuore – CODA, che ha ottenuto ben due premi: quello assai rilevante per il miglior cast – che ai SAG è il corrispettivo del Miglior film agli Oscar – e quello per il miglior attore non protagonista a Troy Kotsur.

I Segni Del Cuore – CODA, disponibile su Apple Tv+ che l’ha distribuito, è il remake americano del film francese La Famiglia Bélier, storia agrodolce e sentimentale in cui tutti i protagonisti sono sordi tranne la figlia adolescente, il cui talento canoro potrebbe portarla lontana dai suoi cari. Un film sul tema della diversità e dell’inclusione: che è naturalmente il punto su cui insiste Marlee Matlin, l’attrice nota dai tempi del pionieristico Figli Di Un Do Minore, che nel discorso di ringraziamento, utilizzando la lingua dei segni, ha sottolineato come questo storico riconoscimento dimostri che “gli attori sordi, semplicemente, sono in grado di lavorare come chiunque altro. Non vediamo l’ora di avere più opportunità per gli attori sordi e per la cultura sorda”. Un concetto ribadito da Troy Kotsur nel ricevere il premio per la storica vittoria come miglior non protagonista, in cui l’attore, sempre attraverso il linguaggio dei segni, ha ringraziato il sindacato SAG – AFTRA, “di cui sono orgogliosamente membro dal 2001. E adesso finalmente, ho la sensazione di essere davvero un membro della famiglia”.

La vittoria di CODA potrebbe avere qualche conseguenza, soprattutto per quanto riguarda il teorico favorito della notte degli Oscar, Il Potere Del Cane. Il western diretto da Jane Campion targato Netflix, premiato dall’Academy con ben 12 nomination, esce infatti a mani vuote dai SAG Awards 2022, dove non è riuscito a concretizzare nessuna delle sue tre candidature. Non solo infatti Kotsur ha battuto il potenziale favorito Kodi Smit-McPhee. Anche nella categoria miglior protagonista maschile, l’accreditato Benedict Cumberbatch è stato sconfitto da Will Smith, che nell’onestamente non esaltante biopic Una Famiglia Vincente ha vestito i panni di Richard Williams, il padre delle sorelle campionesse del tennis Venus e Serena.

Smith aggiunge questo riconoscimento a quello già ottenuto ai Golden Globes – sono le prime statuette di peso della sua ormai lunga carriera – segnando quindi un trend che ragionevolmente potrebbe condurlo fino agli Oscar. “Questo è uno dei momenti più importanti della mia carriera – ha sottolineato l’attore – perché è stato fatto il mio nome per Una Famiglia Vincente mentre ero seduto accanto a Venus Williams! Richard Williams è un sognatore come non l’avete mai visto. Ha una capacità di credere che confina con la follia e talvolta va persino oltre. Che è assolutamente necessario per rendere qualcosa da impossibile, possibile”.

I SAG Awards 2022 hanno incoronato anche Jessica Chastain, una delle migliori interpreti della sua generazione, che ha vinto il riconoscimento come migliore protagonista per un altro film biografico, ancora una volta non esattamente esaltante, Gli Occhi di Tammy Faye. Il nome più gettonato pareva quello di Nicole Kidman per Being The Ricardos (sì, ancora un biopic!), teoricamente ancora più favorita da quando Lady Gaga, che ai SAG era nella cinquina per The House Of Gucci, non aveva ottenuto la candidatura agli Oscar. Alla fine è spuntato invece il nome della Chastain, e questo potrebbe condizionare il risultato in ottica Academy, anche se in quel caso si aggiungerà un’altra rilevante concorrente invece snobbata ai SAG, la Kristen Stewart in versione Lady D di Spencer.

L’unica categoria in cui il pronostico è stato rispettato alla lettera dai SAG Awards 2022 è quello della non protagonista, dove ha vinto Ariana DeBose per West Side Story – qui c’era la terza candidatura a vuoto de Il Potere Del Cane, per Kirsten Dunst. Il premio alla carriera invece è stato assegnato alla grande interprete britannica Helen Mirren. La quale nel suo discorso di ringraziamento prima ha esposto la sua personale ricetta per diventare una buona attrice, “essere puntuali e non comportarsi come un’idiota”, e poi, nel citare le figure che per lei sono state di maggiore ispirazione per la sua carriera, accanto a quello di Eleonora Duse ha fatto i nomi di Anna Magnani e Monica Vitti.

A questo punto i giochi sono rimandati al 27 marzo per la notte degli Oscar. Che sicuramente terranno conto dei risultati dei Sag. Non dimentichiamo infatti che i numeri parlano chiaro: in 27 edizioni il premio del sindacato degli attori ha assegnato 108 premi nelle quattro categorie individuali. E nel 79% dei casi, cioè per ben 73 volte, chi ha prevalso ai SAG Awards ha bissato con la statuetta dell’Academy. Inoltre, 12 dei 26 film che hanno ottenuto il riconoscimento al miglior cast hanno poi vinto l’Oscar per il miglior film.

Ecco i vincitori per il cinema dei SAG Awards 2022:

Miglior Cast

Belfast, Kenneth Branagh

I Segni del Cuore – CODA, Sian Heder [Vincitore]

Don’t Look Up, Adam McKay

House of Gucci, Ridley Scott

Una Famiglia Vincente – King Richard, Reinaldo Marcus Green

Migliore attrice

Jessica Chastain, Gli Occhi di Tammy Faye [Vincitrice]

Olivia Colman, The Lost Daughter

Lady Gaga, House of Gucci

Jennifer Hudson, Respect

Nicole Kidman, Being the Ricardos

Migliore attore

Javier Bardem, Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch, Il Potere Del Cane

Andrew Garfield, Tick, Tick … Boom!

Will Smith, Una famiglia Vincente – King Richard [Vincitore]

Denzel Washington, Macbeth

Migliore attrice non protagonista

Caitríona Balfe, Belfast

Cate Blanchett, La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley

Ariana DeBose, West Side Story [Vincitrice]

Kirsten Dunst, Il Potere del Cane

Ruth Negga, Due Donne – Passing

Migliore attore non protagonista

Ben Affleck, The Tender Bar

Bradley Cooper, Licorice Pizza

Troy Kotsur, I Segni Del Cuore – CODA [Vincitore]

Jared Leto, House of Gucci

Kodi Smit-McPhee, Il Potere Del Cane

Migliori Controfigure

Black Widow

Dune

The Matrix Resurrections

No Time to Die [Vincitore]

Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli