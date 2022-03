Jessica Chastain agli Oscar 2022 vince la statuetta come miglior attrice protagonista per il suo ruolo nel biopic Gli Occhi di Tammy Faye. Una vittoria inaspettata, considerando la categoria super competitiva: Kristen Stewart, la super favorita iniziale con Spencer, Nicole Kidman con A proposito dei Ricardo, Penélope Cruz con Madres Paralelas, e Olivia Colman con The Lost Daughter.

Jessica Chastain agli Oscar 2022 vince dopo tre nomination, e fa un discorso contro la discriminazione, ricordando invece come il suo personaggio, Tammy Faye, aveva usato l’amore come arma contro ogni cosa. L’attrice ha incontrato la stampa in conferenza, subito dopo la premiazione. Ecco le sue dichiarazioni.

“Dove metterò il mio Oscar? Non lo so”, ha risposto l’attrice alla prima domanda. “Ancora non realizzo, è la prima volta che ne tengo in mano uno, sono superstiziosa. Ma lo rispetterò dovunque lo metterò”.

Vincere l’Oscar per il ruolo di Tammy Faye è stato fondamentale per Jessica Chastain, dato il lungo processo lavorativo: “Questa vittoria significa molto per me. Ho iniziato a pensare al film dieci anni fa, ed è incredibile. Anche molto speciale far parte di questo film, non solo professionalmente ma anche personalmente“, ha aggiunto, dicendosi molto legata alla figura di Tammy Faye, nonostante abbia almeno sei film in uscita nei prossimi anni: “Ho messaggiato con i suoi figli per tutta la durata della cerimonia!”

