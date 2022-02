Ci sono un po’ di informazioni da dare sulla questione relativa alla mail Teletu che non funziona. Come vi abbiamo riportato lo scorso fine settimana con un altro articolo, infatti, i problemi sono tornati e in tanti non riescono neanche ad accedere alla propria casella di posta elettronica. Un paio di premesse, per onestà e trasparenza nei confronti dei nostri lettori: al momento del lancio di questo aggiornamento, non esistono ancora soluzioni definitive ed ufficiali, a differenza di quanto condiviso il mese scorso. Tuttavia, possiamo raccogliere alcuni elementi interessanti per tutti.

Cosa sappiamo sui problemi con mail Teletu che non funziona

Quali sono le informazioni attualmente disponibili a proposito della mail Teletu che non funziona? Partiamo dal presupposto che qualche dritta dovrebbe venire a galla in giornata. Durante il weekend, infatti, i pochi utenti che sono riusciti a mettersi in contatto con l’assistenza, hanno ricevuto un messaggio molto chiaro dagli operatori prevalentemente stranieri. Solo questo lunedì, infatti, dovrebbero arrivare riscontri diretti per provare a risolvere i problemi di accesso, in riferimento a coloro che vedono rigettarsi nuovamente la password da alcuni giorni a questa parte.

Purtroppo, appare evidente che la procedura indicata un mese fa risulti ora inefficace, così come gli ex clienti dell’operatore siano impossibilitati ad avere un contatto diretto con l’assistenza. Chi invece è ancora legato al mondo Teletu, oggi dovrebbe ottenere riscontri efficaci. Faremo del nostro meglio per ottenere informazioni da loro, magari utili per tutti gli altri casi. Sperando ovviamente che ci siano vie d’uscita standardizzate per i problemi con la mail Teletu che non funziona.

Quanto alla sospensione del servizio entro il 31 marzo 2022, la cosa non dovrebbe trattare la posta elettronica. Anche qui, tuttavia, attendiamo conferme. Torneremo presto sui problemi alla mail Teletu registrati qui in Italia.