Si registrano nuovamente problemi con mail Teletu, visto che il servizio non funziona da un paio di giorni a questa parte. Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni in merito, ragion per cui ho deciso di affrontare anche oggi 26 febbraio la questione. Andiamo per gradi, partendo dal presupposto che la procedura segnalata alcune settimane fa sul nostro magazine dovrebbe essere ancora la più efficace. Stando ai feedback dei nostri lettori, infatti, in tanti si sono messi alle spalle le anomalie legate a questo servizio seguendo alcuni step semplici e alla portata di tutti.

Gli step per risolvere i problemi mail Teletu che non funziona il 26 febbraio

Nello specifico, confermo che per risolvere i problemi mail Teletu dobbiate in prima istanza recarvi all’interno della pagina di accesso della webmail. Qui l’utente deve selezionare “Profilo“. Nel caso in cui dopo il primo tentativo dove apparire un messaggio di errore, non dovrete perdervi d’animo. Riprovando, infatti, dovreste riuscire nel vostro intento, come è stato riportato da molte persone in questi giorni. Arrivati a questo punto, provate ad accedere con la password della webmail, per poi selezionare “Modifica account” e successivamente la mail di interesse.

Siete a buon punto, in quanto arrivati fin qui non dovrete fare altro che selezionare la voce “Modifica password“. Ricordate che in quel preciso istante verrà richiesto di inserire la vecchia password e, nei campi a seguire, due volte la nuova. Selezionate “vai” e provate ad accedere. Così facendo, infatti, dovreste risolvere una volta per tutte i problemi mail Teletu.

A detta di alcuni utenti, da un paio di giorni i messaggi spediti tornano indietro. In alternativa, non si riesce a procedere con il login. Qualora non riusciste a risolvere i problemi mail Teletu con la procedura indicata in precedenza, provate a chiamare il numero 848991022. Qualcuno dice che verrete invitati a riprovare lunedì.