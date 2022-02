Non ci sono più dubbi e l’ufficialità della fine definitiva dei Samsung Galaxy Note è realtà in quest’ultimo giorno di febbraio 2022. Direttamente dai vertici dell’azienda produttrice della serie tanto amata è arrivata la dichiarazione che tutti attendevamo, magari superflua ma necessaria per chi ancora sperava in nuovi phablet in un futuro anche non prossimo.

Per fugare ogni dubbio e speranza, il presidente Samsung Samsung TM Roh ha appena confermato che la serie Samsung Galaxy Note non esiste più, dunque appartiene al passato. Gli ultimi phablet erano stati i Galaxy Note 20 e i modelli del 2021 erano stati del tutto sorvolati. Nell’attuale 2022, il destino della serie è stato fin da subito abbastanza chiaro al lancio dei nuovi Samsung Galaxy S22. La variante Ultra ha integrato al suo interno la S Pen e per questo motivo non ci sono stati più dubbi sulla volontà di integrare proprio le due serie.

Le parole di TM Roh arrivano di certo in ritardo rispetto a quanto ampiamente intuito ma è anche vero che ora appare evidente come il Galaxy S22 Ultra con il pennino non sia stato solo un esperimento singolo per accontentare il pubblico orfano di phablet. Molto probabilmente proprio la S Pen diventerà un accessorio di serie delle ammiraglie di qui in avanti integrandosi, perché no, anche su altri modelli.

In mancanza della serie Galaxy Note, i fan più accaniti dei phablet si accontenteranno dell’esemplare Galaxy S22 Ultra e di quelli che verranno? I primi riscontri di vendita proprio per le ammiraglie ora lanciate ci suggerirebbero di si. Come riportato in un precedente approfondimento, il gran numero di dispositivi preordinati e acquistati avrebbero già fatto slittare le spedizioni dei telefoni. La domanda dei dispositivi sarebbe in pratica alle stelle in questa prima fase di acquisti e potrebbe rimanere tale per un po’.

