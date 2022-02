La disponibilità Samsung Galaxy S22 rischia di essere messa in pericolo dallo stesso successo della serie ammiraglia. Da diverse parti del mondo giungono conferme dell’incredibile risultato nei preordini per i top di gamma lanciati nel mese di febbraio. La stessa Samsung ha comunicato che, per alcuni modelli, ci sarebbe stato il doppio delle prenotazioni rispetto alla variante precedente Samsung Galaxy S21.

La situazione è ben analizzata sul noto sito Androidheadlines.com. Gli esperti avrebbero raccolto numerosi dati e informazioni provenienti da diversi mercati. Negli Stati Uniti in particolare poi, la domanda dei Samsung Galaxy S22 ma anche per il Galaxy Tab S8 sarebbe stata decisamente superiore alle aspettative: addirittura per il tablet ci sarebbe stato proprio il blocco dei preordini per la mancanza di scorte disponibili per la vendita dopo le prime prenotazioni.

Ci si aspetta che il Samsung Galaxy S22 possa tardare anche di settimane per gli attuali acquirenti. Proprio dagli USA giungono testimonianze di acquirenti che hanno ricevuto comunicazioni di ritardi per le consegne dei modelli già comprati. La penuria di scorte è senz’altro imputabile al successo già dichiarato per la serie ammiraglia ma anche all’impossibilità del produttore di fronteggiare la domanda. La produzione non può aumentare per mancanza di componenti hardware essenziali come gli stessi processori. Il problema è oramai endemico di tutto il mercato dell’elettronica e investe un numero crescente di prodotti hi-tech (non solo gli smartphone e i tablet ma anche le console di gioco).

La situazione italiana relativa alla disponibilità dei Samsung Galaxy S22 qual è? Così come sta accadendo nel resto del mondo, è molto probabile che le consegne delle ammiraglie possano slittare, magari per specifici modelli della serie in tagli di memoria particolarmente ricercati. Chi ha deciso di puntare sui dispositivi farebbe meglio a non tergiversare per non incappare in ritardi vistosi.

Continua a leggere su optimagazine.com