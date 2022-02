Si torna a parlare della grande incertezza di questi giorni, su quando escono anticipi e posticipi di Serie A. Il riferimento è alle partite di marzo 2022, fatta eccezione ovviamente per il prossimo turno sul quale sappiamo praticamente tutto. Il discorso non è così differente rispetto a quanto vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, provando a leggere la vicenda sotto altri punti di vista. Come sempre, però, il disagio più grande è per quei tifosi che non possono programmare viaggi e trasferte in vista delle prossime settimane.

Cosa sappiamo su quando escono anticipi e posticipi di Serie A di marzo 2022

Quali sono le informazioni attualmente disponibili su quando escono anticipi e posticipi di Serie A di marzo 2022? Possibile che in giornata arrivino le prime indicazioni più concrete sotto questo punto di vista. Considerando il fatto che la Juventus dovrà anticipare al sabato (se non addirittura al venerdì) la partita contro la Sampdoria, visto il successivo impegno in Champions League contro il Villareal per il ritorno degli ottavi di finale, non c’è altro tempo da perdere. Questo vuol dire che tra oggi e domani dovrebbe uscire il calendario delle partite.

Discorso diverso per gli incontri in programma dopo la sosta per le nazionali di fine marzo, quella necessaria per la disputa dei playoff coi quali verranno fuori i nomi delle ultime squadre che parteciperanno al Mondiale. A tal proposito, dovremo attendere la fine dei nuovi turni di Europa League e degli stessi ottavi di Champions League. Solo conoscendo il nome delle squadre che andranno avanti in queste competizioni, infatti, avremo un quadro più chiaro.

Nel frattempo, tutti vogliono sapere quando escono anticipi e posticipi di Serie A di marzo 2022. Visto l’improbabile annullamento del turno antecedente ai playoff dei Mondiali, tra oggi e domani dovremmo saperne di più.