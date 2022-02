C’è un motivo molto chiaro e semplice per il quale non conosciamo ancora anticipi e posticipi di Serie A, in riferimento alle due giornate conclusive di marzo prima della sosta per le Nazionali. In verità, le due cose sono connesse tra loro, alla luce del delicatissimo appuntamento che attende i ragazzi di Mancini, coi playoff per ottenere l’ultimo biglietto in vista dei Mondiali. Le partite si disputeranno tra un mese circa, ma ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere per quanto concerne il calendario.

Il nodo da sciogliere su anticipi e posticipi di Serie A di fine marzo

A differenza di quanto riportato alcune settimane fa, infatti, qui non ci sono sono impegni di coppa che dobbiamo prendere in esame per le squadre di club. Tutto ruota attorno alla richiesta di Gravina, in quanto il presidente federale ha chiesto di rinviare la trentesima giornata. L’ultima, per intenderci, prima della sosta per le Nazionali. L’intento è quello di dare più tempo a Mancini per preparare la semifinale dei playoff contro la Macedonia, in programma a Palermo, sperando poi di poter disputare la finale contro Portogallo o Turchia.

Con ogni probabilità la richiesta in questione verrà rigettata e si avrà ufficialità in settimana. Solo allora sarà possibile determinare anticipi e posticipi di Serie A di fine marzo. Per le partite successive, in programma ad aprile, dovremo attendere invece l’esito di Champions League ed Europa League. Appena conosceremo il nome delle squadre che andranno avanti nelle coppe europee, infatti, sarà possibile stabilire chi avrà bisogno di giocare prima di una domenica e chi necessiterà di più ore di riposo dopo le fatica infrasettimanali.

Staremo a vedere come evolveranno le cose nei prossimi giorni, mentre al momento siamo tutti in attesa a proposito degli anticipi e posticipi di Serie A prima della Nazionale.