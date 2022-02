Si parla tanto in questi giorni delle novità previste dal nuovo aggiornamento di Apple, ma in pochi si sono sbilanciati sulla potenziale data di uscita di iOS 15.4. Dopo aver toccato con mano diverse beta, come quella che abbiamo descritto sul nostro sito in settimana, bisogna pertanto concentrarsi su altri aspetti che potrebbero fare la differenza per il pubblico, in modo da non lasciare nulla al caso. Vediamo come stanno le cose, dunque, in attesa di un segnale più concreto per tutti coloro che vorrebbero testare da subito il pacchetto software. Il calendario dei lavori da parte di Apple sembra molto chiaro sotto questo punto di vista.

Cosa sappiamo sulla possibile data di uscita di iOS 15.4: l’aggiornamento è sempre più vicino

Secondo le ultime informazioni trapelate, più in particolare, Apple dovrebbe rilasciare il suo nuovo aggiornamento mobile per i vari iPhone ed iPad compatibili a stretto giro. Allo stato attuale, infatti, la data di uscita di iOS 15.4 dovrebbe essere fissata nella prima metà di marzo, in relazione alla presentazione di nuovi hardware. Al contempo, gli sviluppatori pare non stiano perdendo di vista altri progetti a medio termine estremamente importanti, se pensiamo al lavoro di sviluppo che già in questa fase è concentrato su iOS 16. Insomma, ci sono diversi aspetti sui quali vale la pena concentrarsi quest’oggi.

Il miglioramento e la progettazione del prossimo importante aggiornamento del sistema operativo iPhone, infatti, continua senza sosta secondo una fonte affidabile citata anche da Idownloadblog. Secondo quanto raccolto in questi giorni, iOS 15.4 è molto probabilmente l’ultimo importante aggiornamento di iOS 15.

Anche se iOS 16 non verrà rilasciato pubblicamente prima dell’autunno. Già, perché secondo quanto riferito, lo sviluppo di iOS 16 non ha riscontrato grossi intoppi. Allo stato attuale, tutte le principali novità che dovrebbero essere presentate in anteprima in occasione di un evento come conferenza annuale degli sviluppatori di Apple a giugno. Ora attendiamo l’uscita di iOS 15.4.