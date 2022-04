Si parla moltissimo del rilascio del nuovo aggiornamento iOS 15.4.1 da parte di Apple. Un upgrade per certi versi improvviso, visto che la distribuzione di giovedì sera rappresenta una piccola anomalia rispetto agli standard della mela morsicata. Un segnale, questo, che testimonia la volontà di rendere disponibile nel più breve tempo possibile un bugfix per la questione batteria. Già, perché come evidenziato nei giorni scorsi con un altro articolo, iOS 15.4 aveva messo a dura prova l’autonomia di questi device per ragioni imprecisate.

Cosa sappiamo sul nuovo aggiornamento iOS 15.4.1: tutte le novità concepite da Apple

Il changelog del nuovo aggiornamento iOS 15.4.1 di Apple evidenzia in primis l’intervento dei tecnici per risolvere l’anomalia che, durante il mese di marzo, ha aumentato eccessivamente i consumi dei device coinvolti. Soprattutto quelli più recenti. Tuttavia, come evidenzia MacRumors, il lavoro del team non si è fermato a questo. In attesa dei primi riscontri del pubblico sulla batteria (saranno necessari alcuni giorni prima di poter maturare un’opinione più attendibile sotto questo punto di vista), ci sono altri due elementi che dobbiamo mettere a fuoco questa mattina.

In particolare, l’aggiornamento iOS 15.4.1 è intervenuto anche sui dispositivi Braille, i quali dopo iOS 15.4 potrebbero non aver funzionato correttamente durante la navigazione spaziando nel testo, o nel corso della visualizzazione di un avviso. Ancora, ci si concentra sugli apparecchi acustici Made for iPhone, i quali dopo il penultimo upgrade hanno perso in alcuni casi la connessione all’interno di specifiche app di terze parti. Per il resto, non possiamo aspettarci interventi rivoluzionari di Apple con questo pacchetto software.

Anche voi avete installato il nuovo aggiornamento iOS 15.4.1? Quali sono le vostre prime sensazioni in merito?