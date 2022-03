Inutile negarlo: i problemi batteria con iOS 15.4 sono concreti e sperimentati da un gran numero di possessori di melafonini dopo l’aggiornamento nuovo di zecca, rilasciato solo una settimana fa. In molti hanno sperimentato il tanto temuto fenomeno del battery drain, con cali della percentuale dell’ autonomia davvero repentini. Cerchiamo dunque di capire quale sia lo stato dell’arte e pure una soluzione a portata di tutti, anche se un po’ estrema e faticosa.

Il battery drain

Purtroppo il battery drain si sta manifestando e non poco sugli iPhone aggiornati proprio a iOS 15.4. C’è chi lamenta addirittura un calo dell’autonomia di circa il 50% rispetto al periodo pre-update. Senza arrivare a questi casi isolati, anche se reali, resta una vera utopia arrivare fino a sera con batteria a sufficienza. Non è raro dunque essere costretti a ricorrere alla ricarica prima del tempo, magari anche in mobilità con l’ausilio di una power bank,

Una soluzione

La soluzione più comoda ai problemi batteria con iOS 15.4 sarebbe di certo quella di attendere un fix da parte di Apple con l’ausilio di un nuovo aggiornamento minore. Non si conoscono gli eventuali tempi per un simile passaggio e dunque potrebbe passare anche un po’ di tempo prima che arrivi il rimedio effettivo all’anomalia fin troppo vistosa.

La soluzione estrema già nominata in precedenza si riferisce invece ad un hard reset del melafonino, dopo aver effettuato il salvataggio di foto, video o altri contenuti su iCloud o su un computer. Dopo il ripristino, sarebbe il caso di far partire l’installazione del firmware da zero, ossia senza l’ausilio del backup. L’operazione sarà più lunga e complessa perché (ad esempio) dovranno essere reinstallate tutte le app di propria preferenza ma dovrebbe essere definitiva per gli utenti afflitti dalle dal fenomeno del battery drain.

