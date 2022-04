C’erano grandi aspettative nei confronti dell’aggiornamento iOS 15.4.1, soprattutto da parte di coloro che si aspettavano importanti passi in avanti per quanto riguarda la durata della batteria. Già, perché come vi abbiamo riportato con il nostro primo articolo a tema, proprio Apple aveva confermato attraverso il changelog del pacchetto software di voler garantire maggiore autonomia ai dispositivi. Tutto nasce dall’impatto avuto il mese scorso da iOS 15.4, considerando il fatto che l’upgrade pare abbia innescato consumi superiori alle aspettative del pubblico.

Come va l’aggiornamento iOS 15.4.1 in termini di durata della batteria?

Qual è l’efficacia dell’aggiornamento iOS 15.4.1 per quanto concerne la durata della batteria di questi dispositivi? Poco incoraggiante, stando almeno al primo report di una fonte autorevole come Cult of Mac. Per farvela breve, i primi test di benchmark che si sono concentrati su nove diversi modelli di iPhone mostrano un quadro meno positivo di quanto si potesse sperare. In prativa, meno della metà dei modelli presi in esame pare abbia fatto registrare miglioramenti nella durata della batteria dal recente firmware. Un dato non secondario proprio in relazione alla ragion d’essere del rilascio.

Non si tratta di una sentenze definitiva sull’aggiornamento con iOS 15.4.1, al netto del fatto che Apple la descriva come una caratteristica importante della nuova versione. Per avere certezze sotto questo punto di vista dovremo attendere almeno una settimana, in attesa che si stabilizzino in consumi dei singoli device dopo aver installato la patch. Provando a scendere maggiormente in dettagli, i dispositivi più “vecchi” hanno fatto registrare un leggerissimo aumento della durata della batteria, ma non nella misura che tutti speravano.

Allo stesso tempo, i modelli più recenti o sono stabili, o sono addirittura calati sul fronte consumi. Staremo a vedere se l’effetto del nuovo aggiornamento iOS 15.4.1 migliorerà con il trascorre dei giorni. Per ora non possiamo fare altro che prendere atto dei primi report emersi in rete per il pubblico Apple.

