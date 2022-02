Una nuova voce Siri neutra è motivo in più per attendere il prossimo aggiornamento Apple iOS 15.4. La quarta versione beta dell’update è stata rilasciata da due giorni circa e tra le sorprese inaspettate c’è quella relativa ad una nuova opzione per l’assistente vocale. Il cambiamento non è da sottovalutare per nulla, non tanto per la sua valenza software, semmai simbolica.

La nuova voce Siri pensata dagli sviluppatori è del tutto neutra, dunque né femminile né maschile. Si tratta di una soluzione che è stata registrata per ora solo in lingua americana grazie al contributo di un dipendente Apple e poi magari opportunamente post-prodotta. L’intento da parte dell’azienda di Cupertino è ora quello di garantire la massima inclusione possibile per i possessori di melafonini di tutto il mondo, qualunque sia il genere al quale sentono di appartenere.

La novità venuta fuori con l’ultimo aggiornamento beta di iOS 15.4 ha dunque un forte valore simbolico e di certo sarà apprezzata da tanti. Con il nuovo aggiornamento di test, le voci disponibili per Siri diventano 3, tra quelle femminili e maschili e appunto quella neutra. Ogni utente potrà modificare proprio la sua scelta in qualsiasi momento e senza alcuna limitazione.

Come già accennato, la nuova voce Siri neutra è per ora solo in lingua americana. Visto il primo passo compiuto nella direzione della soluzione né femminile e né maschile, c’è da credere che una opzione di questo tipo sarà presto introdotta anche in altre lingue del mondo, a partire da quelle più diffuse e tra queste (probabilmente) non ci sarà subito l’italiano. Ad ogni modo, anche gli statunitensi, proprio per provare quanto appena proposto dagli esperti, dovranno prima attendere il rilascio dell’aggiornamento iOS 15.4 nella sua versione finale. Il mese di marzo dovrebbe di certo essere quello prescelto per la distribuzione software.

