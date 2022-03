In questi giorni non si è parlato molto della probabile uscita dell’aggiornamento iOS 15.5. Eppure, i problemi riscontrati con il precedente upgrade di Apple per forza di cose innescano ragionamenti sul nuovo pacchetto software della mela morsicata. Basti pensare al fatto che, poco più di una settimana fa, sul nostro sito abbiamo parlato delle anomalie inerenti la durata della batteria per i vari dispositivi coinvolti. Nonostante il fatto che la situazione stia gradualmente migliorando con il trascorrere dei giorni, allo stesso tempo si attende un segnale più concreto dal colosso americano.

Cosa sappiamo sull’uscita dell’aggiornamento iOS 15.5 in Italia

In un contesto simile diventano importanti le considerazioni che si fanno a proposito dell’uscita dell’aggiornamento iOS 15.5. Già, perché da Apple per forza di cose ci si attende un segnale anche in questa direzione. Secondo quanto riportato da alcune fonti disponibili in rete, non ci sono i presupposti per attendersi distribuzioni definitive il prossimo mese. Dunque, la disponibilità del pacchetto software dovrebbe essere garantita ai possessori di iPhone ed iPad compatibili non prima di maggio, se non altro perché lo sviluppo delle beta risulti fermo ancora oggi in una fase “primordiale”.

Dunque, con ogni probabilità aprile sarà il mese delle beta per tutti coloro che già oggi sono in attesa dell’aggiornamento iOS 15.5, che tra le altre cose avrà il compito di mettersi alle spalle non pochi problemi che sono stati segnalati nel corso delle ultime due settimane. Basti pensare alla storia della latenza dell’interfaccia utente, senza dimenticare le anomalie connesse al servizio Exchange. Fino ad arrivare ai problemi di Touch ID e Face ID, condite dai consumi imprevisti della batteria. C’è tanto che bolle in pentola per Apple, al netto delle nuove funzioni che il pubblico si aspetta con l’upgrade in questione.

Staremo a vedere se maggio sarà il mese giusto per imbattersi nell’aggiornamento iOS 15.5 in versione stabile e definitiva.